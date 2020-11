In Toscana 1.300 morti in un mese, più del totale della prima ondata

FIRENZE. C’è un dato, l’unico, che in Toscana non accenna a diminuire: quello dei decessi. Ieri il bollettino ne registrava 66, il giorno precedente 72: i numeri più alti dall’inizio della pandemia. Cifre mai lontanamente raggiunte neppure nella prima ondata e che raccontano come questa seconda ondata sia tutt’altro che più leggera rispetto alla precedente. Almeno per la Toscana.



40 decessi medi al giorno



Il 20 settembre, con un fortissimo rallentamento del periodo compreso tra il 10 giugno e la fine di agosto, i deceduti totali erano 1.152 mentre ieri erano 2.516. 1.364 in più.1.279 negli ultimi 32 giorni.In appena 68 giorni si sono registrati in Toscana una media di 20 decessi al giorno, un numero per dare un termine di paragone che nel periodo compreso tra febbraio e maggio è stato superato solamente per 5 volte e che è impressionante se si scende a guardare nel dettaglio i numeri dell’ultimo mese. Se la media la calcoliamo prendendo solo gli ultimi 32 giorni sale a 40 decessi al giorno. «Una crescita dei decessi - commenta Francesco Profili, vice coordinatore dell’Ars e autore della tabella a fianco per Il Tirreno - che prevediamo non comincerà a diminuire prima di una settimana, dieci giorni».





La crescita



L’Ars, l’Agenzia regionale della sanità, per elaborare la tabella qui sopra segna nelle sei settimane (che noi facciamo partire dal 17 ottobre) il numero di decessi: 50 dal 17 al 13 ottobre, 83 dal 24 al 30 ottobre, 182 dal 31 al 6 novembre, 291 dal 7 al 13 novembre, 328 dal 14 al 20 novembre e 395 dal 21 al 27 novembre.



Il rapporto stretto coi nuovi casi



Ma qual è la spiegazione di un numero così crescente di decessi nonostante i nuovi contagi siano ormai diminuiti? La risposta è proprio nella tabella che mostra in modo molto evidente e come più volte spiegato dagli addetti ai lavori e contenuto negli studi sul virus i decessi sono direttamente proporzionali ai nuovi contagi masi presentano in media con due settimane di ritardo rispetto ai contagi.



Un andamento seguito, com’è logico, anche dai ricoveri in ospedale.Analizzando i casi positivi registrati nelle due settimane che hanno preceduto quelle comprese tra il 28 dicembre e l’11 dicembre (rispettivamente 16.654 e 9560) è facilmente prevedibile che da qui ai prossimi 14 giorni conteremo almeno altri 600 decessi con una punta di ulteriori 400 nella prossima settimana.



Età media oltre gli 80 anni



«La Toscana - sottolineava già l’Ars Toscana in uno studio del 14 novembre - durante la prima ondata era in dodicesima posizione per mortalità mentre da settembre a oggi è al settimo posto in Italia con circa 1,5 decessi settimanali ogni 100mila abitanti, contro i 2 per 100mila di marzo-maggio». Numero oggi aumentato.



Anche l’età media continua a essere superiore agli 80 anni e le caratteristiche dei casi come i luoghi di contagio rimangono gli stessi rispetto alla prima ondata: pazienti ad elevata morbosità dovuta alle malattie croniche rimangono purtroppo il target principale di coloro che muoiono. Massa Carrara, che nella prima fase aveva raggiunto picchi di mortalità simili a quelli di altre regioni più colpite e ben al di sopra della media toscana resta, insieme a Firenze, una delle province più colpite per numero di decessi anche in questa seconda ondata.