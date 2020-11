Miss Italia, le selezioni toscane quest’anno si fanno inviando un video

MONTECATINI. Con il Covid Miss Italia 2020 arriva insieme a Babbo Natale. Cambiano tutte le regole e, per la prima volta, per ottenere la fascia la sfida è tutta on line. Gerry Stefanelli, titolare della Syrio star, alle spalle 40 anni di gestione del concorso in Toscana dopo un’estate senza neppure una selezione sarà impegnato fino a domani, 28 novembre, a visionare centinaia di filmati per decretare la Miss Toscana 2020. Le aspiranti Miss dal salotto di casa dovranno preparare un videoclip della durata di almeno 60 secondi dove oltre una breve presentazione saranno impegnate a raccontare non solo la propria vita. L'idea di donna oggi, un'azione bella da fare per l'Italia, una serie di consigli per i coetanei su come affrontare questo periodo così difficile e fare il nome ed una descrizione di una persona speciale che ha lasciato il segno nella propria vita.

Le ragazze per partecipare dovranno iscriversi on line al concorso ed aver compiuto 18 anni entro l’11/12/2020 e non avere più di 30 anni. "Nonostante le avversità di quest'anno - commenta Patrizia Mirigliani, l'organizzatrice - Miss Italia può dare un messaggio positivo e propositivo. Dal momento che in quasi tutte le regioni non è stato possibile effettuare le finali regionali che conducono alla finalissima abbiamo deciso di affidarci alla rete ".

A Montecatini Terme davanti lo schermo del computer Gerry Stefanelli a capo di una giuria speciale formata da altri due esperti avrà il compito di scegliere la Miss Toscana 2020. "E' un modo veramente insolito di lavorare -racconta Gerry - stiamo visionando questi video per individuare la ragazza che dovrà rappresentare la Toscana. Le concorrenti potranno caricare il materiale anche su Instagram, oppure inviarlo ad info@syriostar.it".

Gerry Stefanelli con 40 anni di selezioni per Miss Italia è un veterano del concorso. Ha scovato bellezze e talenti: nel 1980 Cinzia Lenzi, per anni conduttrice tivù, nel 1996 Denny Mendez, per lei e la sua bellezza esotica si spalancarono subito le porte dello spettacolo e nel 2016 Rachele Risaliti, appassionata di recitazione in teatro e al cinema. Gli appuntamenti con le tappe delle selezioni di Miss Italia soprattutto nelle piazze durante l'estate un gran richiamo di pubblico. "Quest'anno a causa del Covid - aggiunge Gerry Stefanelli - abbiamo dovuto rinunciare a tutte le pre-finali. Troppo rischioso concentrare concorrenti, parrucchieri, truccatori, pubblico, curiosi e tutta la gente che segue il concorso. Abbiamo voluto tutelare la salute di tutti". E fino ad ora sembrava proprio che Miss Italia 2020 non ci sarebbe stata. Invece a sorpresa la novità di fare tutto on line. L'incoronazione invece Covid permettendo a Roma in un teatro super blindato prima della fine dell'anno.