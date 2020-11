Toscana zona rossa, le regole /7. l nuoto in mare si può fare. All’annesso agricolo solo il proprietario

Ecco una nuova puntata delle risposte ai lettori sulle misure della zona rossa e sui comportamenti da tenere per non incorrere in sanzioni. Il Tirreno risponde consultando prefetture, comandi di polizia municipale, associazioni di categoria, avvocati e altri esperti. Le risposte non pubblicate oggi verranno fornite nei prossimi giorni, sia sul giornale che sul sito.



1) Sono residente in Toscana con mia moglie e un bimbo di 2 anni. Siccome devo affrontare delle visite mediche e forse anche operazioni chirurgiche, posso far venire i nonni per badare al bimbo o per farmi accompagnare in ospedale?



Sì, ma soltanto qualora si verificassero le situazioni che ha specificato nella sua domanda. Soltanto, in sostanza, quando le visite mediche e le operazioni chirurgiche saranno fissate. Il decreto, infatti, consente gli spostamenti in zona rossa soltanto quando il parente (o un amico) non sia autosufficiente.Risponde l’Aci: «Sì, può andare lei. Si può infatti ritenere una necessità lo spostamento finalizzato all'esecuzione del collaudo, anche al di fuori del proprio comune di residenza, qualora il comune sia privo di centri di controllo».No, nell’ipotesi di accertata positività al coronavirus, le norme impongono il rispetto dell’isolamento: vietato uscire di casa per qualsiasi motivo.No: in quanto proprietario del terreno può andare soltanto lei, presentando l’autocertificazione in cui dichiari il motivo del suo spostamento e con in tasca un documento che accerti che lei è effettivamente il proprietario del terreno.«No. In via generale non può andare. Lo spostamento nel comune limitrofo per sistemare una tomba non rientra negli stati di necessità. Se poi la tomba di sua madre versa in condizioni tali da dover richiedere un intervento urgente, ad esempio: se ha subito danni gravi, allora può andare. Ma, da quello che scrive, non mi pare sia questo il caso». Così l'avvocato Emanuele Petrilli del Foro di Firenze.Risponde Cna Livorno: «No, non può farlo. Gli spostamenti per questo tipo di lavori sono consentiti a chi è titolare di partita Iva o ha un'azienda autorizzata. Lei invece, ora che è in pensione, è più assimilabile ad un privato che ad un artigiano in attività. Dunque non può andare».Sì. Le Faq della presidenza del Consiglio dei ministri lo spiegano chiaramente: «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».Come abbiamo precisato in una precedente occasione, nell'incertezza della norma spesso enti e categorie alle quali noi stessi ci rivolgiamo ci restituiscono risposte discordanti per domande simili, magari poste in modo leggermente diverso. Considerato tuttavia che il prefetto è il rappresentante del Governo sul territorio la sua interpretazione supera le altre. La riportiamo fedelmente: «Sì, è possibile. Il nuoto è una attività sportiva e può essere praticata solo in mare. Ovviamente il bagno non deve diventare una scusa per andare al mare e stare a prendere il sole. Questo tipo di comportamento non è ammesso».Sì, ma solo per il tempo necessario a effettuare gli interventi. Il pericolo di infiltrazioni, in particolare, si può configurare come situazione di necessità perché potrebbe compromettere l'integrità strutturale dell'immobile.Secondo l'allegato 23 del Dpcm possono rimanere aperte le aziende di commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni. Il cliente può venire – ma solo se i due Comuni sono confinanti – solo se il prodotto in vendita non è accessibile nel suo Comune o se il prodotto in questione è disponibile presso la suddetta azienda a un prezzo più conveniente. Il ministero dell'Interno ha escluso invece gli spostamenti basati sull'aspetto della "fiducia": non si può cioè andare dal negoziante "preferito" che si trova in un altro Comune.

