Coronavirus, l'esperta dell'Iss: «Rimonta toscana sull’indice Rt. Cosa serve per tornare in fascia gialla»

FIRENZE. La Toscana «sta migliorando su molti dei parametri presi in esame». Tanto che «già dalla prossima rilevazione l’Rt potrebbe scendere sotto l’1, di fatto collocandola in uno scenario 1, quello più basso». Ma «probabilmente la regione rimarrà ancora fra quelle ad alto rischio per il forte impatto del contagio sul sistema sanitario». Insomma, spiega Flavia Riccardo, epidemiologa dell’Istituto superiore di sanità, non sarà facile uscire dalla zona rossa per adagiarsi subito in un comodo giallo. La fascia arancio, dai primi di dicembre, potrebbe accompagnarci quasi fino a Natale. Riccardo è una delle ricercatrici che ogni settimana realizzano il report di monitoraggio atteso ormai da tutti gli italiani dal 3 novembre come un oracolo scientifico per conoscere quale sarà il loro destino nella geometria dei gironi (e delle restrizioni) colorati.



Dottoressa, il meccanismo di monitoraggio è stato criticato da alcuni governatori, fra cui Giani, perché ritengono ci sia una sfasatura fra dati «troppo vecchi» e realtà del virus. Sarebbe possibile un’analisi in tempo reale?



«No, non sono vecchi. Innanzitutto, raccogliamo due tipi di dati: alcuni aggregati e in tempo reale, come quelli trasferiti dalla Protezione civile; altri, di dettaglio maggiore, vengono attinti da più fonti proprio per poter dare una raffigurazione prospettica più attendibile, e hanno bisogno di un consolidamento, di essere affinati con verifiche fra noi e i tecnici delle Regioni. Il database è vivo. È un metodo usato dappertutto nel mondo fra gli epidemiologi. Dunque anche se il monitoraggio esamina una settimana dal lunedì alla domenica, i tre giorni successivi servono a consolidare i dati e a “ripulirli”. Se li pubblicassimo il lunedì, senza filtri, rischieremmo di fare errori di valutazione grossi e in una pandemia non ce lo possiamo permettere».«No. In epidemiologia è cruciale analizzare la tendenza, il dato giornaliero non significa nulla, potrebbe essere soggetto a oscillazioni determinate da fattori diversi e aleatori. E considerando che i tempi di incubazione di Sars-CoV-2 variano dai 5 ai 14 giorni, questa frequenza di aggiornamento è sufficiente a valutare l’andamento dell’epidemia, a capire dove stiamo andando, quando arriverà la nuova generazione di contagiati, quando i positivi potrebbero slittare fra i ricoverati, i guariti o i decessi. E poi c’è l’Rt...»«No perché l’Rt è calcolato sui positivi sintomatici. E sappiamo che i contatti di quegli infetti svilupperanno la malattia alla fine del periodo di incubazione. Dunque il monitoraggio arriva in tempo utile. L’Rt, che stabilisce quante persone può contagiare un infetto nel tempo, è un indicatore prospettico, così come lo sono le previsione sulla probabilità che l’occupazione dei posti letto abbia un’evoluzione negativa a 30 giorni. Aiutano a pianificare i bisogni del sistema sanitario».«Questa è un’epidemia globale, finire in fascia rossa o arancio non è una colpa. Questa narrazione non rende merito all’impegno di regioni come la Toscana, che sta migliorando molto sul tracciamento ed è una di quelle più virtuose nella comunicazione puntuale dei dati».«Rimane alto l’impatto sui servizi assistenziali, soprattutto per le terapie intensive».«In realtà è un buon segnale. Mi preoccupa di più quando si vede un numero importante di casi e un numero basso di focolai: significherebbe che il tracciamento è ancora fuori controllo».«In Toscana l’epidemia sta rallentando grazie alle misure, ma l’Rt non è ancora sotto l’1. E in molte regioni, seppure si noti un raffreddamento, i casi sono ancora in aumento. Nel Paese viaggiamo al ritmo di 30-40mila casi al giorno. Non è sostenibile. Dobbiamo andare sotto quella soglia e registrare una riduzione importante dell’incidenza».«In nessun libro, ma questo sistema di monitoraggio è in grado di captare i mutamenti di fase. Fra settembre e ottobre notammo il cambio quando si superarono i 50/75 casi su 100 mila abitanti. Questa è una soglia entro cui il virus è gestibile. Siamo concentrati su quanti malati Covid occupano i posti letto disponibili. Ma le soglie di rischio sull’occupazione servono anche a lanciare un’allerta per gli altri malati non Covid. Se si superano quei limiti potremmo non trovare letti per chi ha bisogno di chirurgia urgente, assistenza dopo un infarto, malati oncologici. Tentiamo di fermare la diffusione del Covid anche per non esporre al sovraccarico gli ospedali. Se succedesse, oltre a veder crescere i decessi da Covid, favoriremmo la mortalità indiretta, la gente comincerebbe a morire anche di altro perché non siamo in grado di curarla».«Secondo me già dalla prossima rilevazione. Però potrebbe restare alto il rischio di un impatto sul sistema sanitario».«Questo dovrà deciderlo il ministro con la Cabina di regia. Però la malattia da Covid è lenta. Una volta accumulati tanti casi e ricoveri in ospedale, ci vogliono un Rt sotto l’1 e settimane per uscirne».«Potrebbe, ma non contano solo le restrizioni. Molto dipenderà dai nostri comportamenti. Ormai lo abbiamo visto con la prima ondata e l’estate: dobbiamo evitare gli assembramenti. E trovare il modo di rendere magico questo Natale senza ignorare che attraversiamo una pandemia. Farlo rischia di peggiorare la situazione rapidamente. Pensiamo a proteggere i nostri cari. L’epidemia sta rallentando ma non è il momento di abbassare la guardia».