Covid e influenza, gli esperti: «Chi contrae entrambi rischia due volte di più. Vaccinarsi serve»

«Il vaccino contro l’influenza può proteggere anche dal Covid. Non in modo diretto, ma è stato dimostrato che chi subisce un’infezione combinata da parte di entrambi i virus è soggetto anche a un rischio più alto di morte». Paolo Bonanni, epidemiologo e professore di Igiene applicata all’università di Firenze, è anche un esperto di vaccini. Ha appena concluso una lezione ai suoi studenti sull’efficacia dei sieri anti-Covid arrivati alla fase più avanzata di sperimentazione nel mondo. Da giorni non si fa che parlare di questo, di quando arriveranno le dosi in Italia e di quale fra quelli in produzione per Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Gsk, sarà il più efficace nella lotta alla pandemia. Ecco, sappiamo che per il farmaco neutralizzante del virus dovremo aspettare. Ma fino a poche settimane fa non sapevamo ancora bene se un vaccino anti-influenzale avrebbe fatto da scudo anche al Sars-Covd-2.



Professore, vaccinarsi contro l’influenza genera anticorpi contro il Covid-19?



«No. Gli anticorpi generati dal vaccino anti-influenzale non bloccano il Sars-Cov-2. Ma ci sono studi che dimostrano come influenza e coronavirus possono diventare una sorta di associazione a delinquere per il nostro organismo. Tradotto: se vengo infettato da un virus dell’influenza, è maggiore la possibilità che il Covid-19 faccia più danni».«Secondo uno studio svolto dal National infection service in Inghilterra, i pazienti con un’infezione combinata da Sars-Cov-2 e virus influenzale presentano un rischio di morte 5,9 volte superiore a chi non contrae alcun virus, e soprattutto 2,3 volte superiore a chi contrae solo il coronavirus. In sostanza, se vieni contagiato dal virus dell’influenza e in contemporanea anche dal Covid-19, la probabilità che hai di morire o di finire in terapia intensiva è più del doppio di chi contrae solo il Covid-19. Dunque sì, fare il vaccino anti-influenzale è un modo indiretto per proteggersi anche dal coronavirus. Insomma, almeno ne tolgo dai piedi uno che può aggiungere danni al danno. Si tratta di una pubblicazione recente, ancora da sottoporre a revisione parificata, ma la ricerca è stata condotta da un istituto pubblico e in fondo conferma altre conoscenze che già avevamo».«Non solo. Sappiamo anche che sia l’influenza che il Sars-Cov-2 aprono le porte anche ad infezioni da batteri come lo penumococco. Per questo, oltre al vaccino antinfluenzale, è consigliabile anche quello».«Be’, è colpa anche nostra se mancano le dosi del vaccino contro l’influenza. Adesso ci siamo svegliati e ci accorgiamo della carenza. Ma non deve stupire se sul mercato si fa fatica a reperire le scorte. Per aumentare le forniture nella misura del nuovo fabbisogno, servirebbe che le aziende aprissero nuovi siti produttivi, ma per farlo servono anni. E noi negli anni scorsi ci siamo vaccinati pochissimo contro l’influenza. Gli over 65 in Italia hanno raggiunto una copertura del 55%; fra le fasce a rischio - i malati cronici - la copertura è stata appena del 30%. E questo perché abbiamo dato ascolto a persone poco credibili, alle cassandre No-Vax. Insomma, ora paghiamo i nostri errori».«Con quei numeri e per l’influenza è un concetto difficile da applicare. Andrebbero vaccinati tutti i super diffusori, che sono i bambini, anche se la popolazione più fragile è quella anziana. È più indicato utilizzare il vaccino come una protezione individuale. Ma bisogna usare i vaccini giusti per ogni et໫Non tutti i vaccini sono uguali. Per gli anziani servono quelli adiuvanti o ad alto dosaggio. Nel primo c’è una sostanza che potenzia la risposta immunitaria, nel secondo una dose superiore di antigene. Sono due modi diversi per produrre una risposta di anticorpi e aumentare l’efficacia, che in quello dell’influenza si aggira fra il 50 e il 60%». —