I concorsi: 16 posti per diplomati tra la Valdera e l'area pistoiese

Il Dpcm del 3 novembre ha sospeso le prove dei concorsi pubblici ma non i bandi e le selezioni, per diplomati e laureati, che anche questa settimana Comuni ed enti toscani hanno pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’università di Firenze cerca infatti un tecnico-scientifico col diploma di scuola superiore per l’elaborazione dati dell’officina meccanica del dipartimento di fisica e astronomia. Info e candidature a www.unifi.it "amministrazione trasparente "bandi di concorso "concorsi pubblici; scadenza alle ore 13 di giovedì 3 dicembre.

Un laureato, per la precisione in architettura, ingegneria civile o urbanistica, lo cerca la provincia di Livorno per il servizio sviluppo strategico pianificazione e Tpl. Info e candidature a www.provincia.livorno.it "amministrazione trasparente "bandi di concorso; scadenza venerdì 27 novembre.

I numeri più grossi però li fanno i Comuni della provincia di Pistoia. A Ponte Buggianese servono infatti un ingegnere e tre istruttori amministrativi contabili col diploma di scuola superiore. Info www.comune.ponte-buggianese.pt.it "notizie ed eventi; scadenze rispettivamente sabato 28 e mercoledì 25 novembre.

Poco distante, a Quarrata, sono ben quattro le posizioni aperte per un totale di cinque posti: un istruttore direttivo amministrativo, un istruttore amministrativo/contabile col diploma di scuola superiore, un bibliotecario e due tecnici elettricisti laureati o col diploma di perito industriale. Info a www.comunequarrata.it "news; scadenze giovedì 10 dicembre.

E per finire il Comune di San Marcello Piteglio cerca un istruttore direttivo polizia municipale. Info e candidature a www.comune.sanmarcellopiteglio.pt. it "avvisi-novità; scadenza giovedì 3 dicembre. Scendendo nel grossetano poi il Comune di Seggiano cerca un esecutore dell’area tecnica con titolo di studio di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale da operaio. Info sul sito del Comune, scadenza lunedì 7 dicembre.

Infine l’Unione dei Comuni Valdera e di Pontedera cerca 5 istruttori tecnici e amministrativi in possesso del diploma di scuola superiore o di istituto tecnico per geometri. Info www.unione.valdera.pi.it "bandi e avvisi; Scadenza: giovedì 19.

