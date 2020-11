Penny Market assume in Toscana: ecco i negozi coinvolti

La catena della grande distribuzione assume dodici persone. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Penny Market, insegna nata nel 1994 e presente sul territorio italiano con 386 punti vendita, amplia il proprio organico ed è alla ricerca di 12 persone in vari punti vendita della Toscana.



La catena della grande distribuzione organizzata, infatti, recluta 4 stagisti addetti vendita a Cecina, Livorno, Quarrata e Lucca; 4 assistenti del direttore di negozio a Ponsacco, Livorno, Piombino e Venturina e, infine, 4 direttori di negozio a Calcinaia Fornacette, Altopascio, Santa Croce sull’Arno ed Empoli. Per quanto riguarda la figura di stagista addetto vendita, le persone selezionate affiancheranno il personale esperto, imparando a relazionarsi con i clienti e approfondendo quelle attività e responsabilità necessarie per lavorare in un negozio di una catena multinazionale.



Servono passione, determinazione e voglia di crescere e l’azienda offre la possibilità di avviare un percorso professionale in Penny, con un iniziale inserimento in stage della durata di 6 mesi. Sul fronte del direttore di negozio e i suoi assistenti, invece, Penny Market si rivolge a candidati che abbiano maturato, nel primo caso, da due a cinque anni di esperienza e, nel secondo, almeno uno o due anni nel settore della grande distribuzione (soprattutto nel settore alimentare). I candidati di tutte e due le figure professionali ricercate si occuperanno di coordinare gli addetti vendita e anche della gestione ed esposizione merce nel punto vendita, della gestione degli ordini della merce, dei controlli igienico-sanitari del punto vendita e dell’attività e chiusura cassa. Saranno valutati come fattori preferenziali la disponibilità ad orari di lavoro flessibili e il domicilio nelle vicinanze del punto vendita. Chiunque sia interessato e in possesso dei requisiti richiesti da Penny Market può candidarsi per la mansione prescelta collegandosi al sito internet ufficiale di Penny Market e presentare la candidatura, dopo essersi registrato.

