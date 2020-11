Inglese e diploma per lavorare da Sephora: assunzioni in 3 negozi 

Il lavoro consiste dell’accogliere i clienti e offrire loro consulenze personalizzate. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Firenze, sia in zona Martelli che a S. Maria Novella, Lucca e Pisa. Bastano il diploma di scuola superiore, buona conoscenza dell’inglese (è gradita conoscenza del francese) e giusto un po’di esperienza pregressa come assistente alle vendite, promoter o consulente di bellezza, preferibilmente in contesti marchi multinazionali, per candidarsi comebeauty advisor per la catena francese Sephora, che fa parte del gruppo parigino Moet Hennessy Louis Vuitton. Completano il profilo del candidato ideale agilità, dinamismo e flessibilità, forte orientamento ai risultati e alta predisposizione al lavoro di squadra, oltre alla conoscenza dei principali Kpi del commercio (i Key performance indicators, cioè gli “indicatori di prestazione chiave”).

Il lavoro consiste dell’accogliere i clienti e offrire loro consulenze personalizzate, supportare il direttore di negozio e i colleghi senior nella gestione delle attività quotidiane, contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi e infine riordinare e gestire il magazzino e la merce in arrivo. Obiettivo ulteriore del lavoratore è inoltre quello di contribuire alla creazione di un forte spirito di squadra collaborando con i colleghi e instaurando un clima virtuoso. Per consultare le offerte e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www.sephora.it “lavora con noi, scrivendo il nome della città nella relativa casella dell’apposita mascherina di ricerca.