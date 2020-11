Commessi ed estetisti nei negozi Douglas

La catena di profumerie cerca personale in vari punti vendita della Toscana. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Si scrivono beauty advisor e beauty specialist itinerante, si leggono – rispettivamente – addetti alla vendita (appartenenti alle categorie protette ex L. 68/99 art. 1) anche senza esperienza ed estetisti qualificati. La catena di profumerie Douglas cerca personale per i negozi di Firenze, Grosseto e Pisa, e allo stesso tempo mantiene aperta la possibilità di candidarsi spontaneamente per le posizioni di acconciatore, barbiere, parrucchiere e responsabile di punto vendita.

Requisito indispensabile per gli estetisti è il possesso di un attestato di qualifica professionale di specializzazione riconosciuto dalla Regione. Gli estetisti assunti su Pisa lavoreranno nei punti vendita del capoluogo e in quelli di San Miniato Basso, Cascina, Navacchio, Empoli e Santa Margherita Ligure. Per consultare le offerte e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito www.douglas.it “lavora con noi”.