Farmaceutica, azienda di Prato cerca 10 operai generici per il confezionamento

I dieci operai che saranno selezionati si occuperanno attività di supervisione, imballaggio e inscatolamento di medicinali e altri prodotti farmaceutici. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Non ci sono solo le professioni sanitarie che si salvano in questo periodo. L’emergenza sanitaria traina anche tutto l’indotto legato al mondo della salute, in primis il settore chimico e farmaceutico, aprendo nuove possibilità di assunzione per profili di vario livello. Passa dalla selezione di un’agenzia di lavoro, la Risorsa Umana di Prato, la ricerca di dieci operai generici per il confezionamento farmaceutico con rapporto a tempo determinato: il candidato o la candidata devono essere disponibili a lavorare a tempo pieno su due turni oltre a possedere una serie di requisiti tra cui una buona dose di manualità e precisione mentre un’esperienza in ambito farmaceutico è preferita ma non indispensabile.

Contattata telefonicamente dal Tirreno, l’agenzia pratese non fa sapere il nome dell’azienda per conto della quale ricerca il personale da inquadrare con contratto a termine. Ma nella zona di Prato esistono più magazzini di prodotti farmaceutici e diagnostici come quello del gruppo Menarini in via dei Confini, al confine con il territorio di Campi Bisenzio. E poi la Pharma Partners, storica azienda specializzata nel packaging farmaceutico, con sede in via Ettore Strobino. I dieci operai che saranno selezionati si occuperanno attività di supervisione, imballaggio e inscatolamento di medicinali e altri prodotti farmaceutici.

Per candidarsi è possibile prendere contatti con la filiale pratese della Risorsa Umana, in via Bologna 88 a Prato (telefono 0574 693540), registrandosi anche sul sito www.larisorsaumana.it