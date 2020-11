 Multinazionale farmaceutica assume 10 diplomati Its a Pisa 

I requisiti sono il possesso del diploma di scuola superiore in ambito tecnico, preferibilmente chimico biologico. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Si tratta di contratto a tempo determinato di sostituzione di due mesi, a partire praticamente da subito, e per 10 diplomati Its può rappresentare l’occasione di confrontarsi con uno dei settori trainanti del momento.



L’agenzia per il lavoro Adecco cerca infatti operatori di produzione per una multinazionale farmaceutica da inserire all’interno dello stabilimento produttivo al controllo qualità del prodotto finito con mansioni di filling e formulazione.



I requisiti sono il possesso del diploma di scuola superiore in ambito tecnico, preferibilmente chimico biologico, preferibile precedente esperienza in ambito produttivo settore chimico farmaceutico, e infine disponibilità a lavorare su turni (anche notturni).Per consultare l’offerta è sufficiente visitare il portale www.adecco.it e digitare “production pperator” e “” nelle rispettive caselle dell’apposita mascherina di ricerca.