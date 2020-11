Toscana zona rossa, quelli che aggirano il divieto di sport: perché tennis e nuoto ora rischiano lo stop

Italiani, popolo di santi, poeti e navigatori, e con l'ultimo Dpcm tutti agonisti. Da quando è scattata la zona rossa nei circoli sportivi di tutta Italia (e la Toscana non è da meno) è boom di tesseramenti per nuovi atleti smaniosi di affrontarsi in un gran numero di eventi sportivi di interesse nazionale, gli unici – per capirsi – per i quali il decreto concede ai partecipanti di allenarsi negli impianti all'aperto e al chiuso. Ma il campanello d'allarme risuona nelle stanze del ministero dello Sport e la memoria corre a quanto già accaduto per il calcetto, occasione in cui fu fatta la legge e trovato l'inganno che costrinse a una serrata riparatoria dei campi. Questa volta però gli uffici del ministro Vincenzo Spadafora sono pronti a intervenire.

COSA DICE IL DECRETO





Il Dpcm in vigore da venerdì 6 stabilisce che presso centri o circoli sportivi sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale «previo provvedimento da parte del Coni o del Cip» (fonte: Faq al Dpcm del 3 novembre aggiornate al 13 novembre), che si tengano all'aperto o al chiuso, ma senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, agonisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti interregionali.

LA RILEVANZA NAZIONALE



Normalmente le singole federazioni godono autonomia tecnica, riconoscono cioè in modo autonomo e indipendente quali eventi e competizioni sportive hanno rilevanza nazionale. Con l'ultimo Dpcm invece il Ministero ha messo il Coni a separare il grano dal loglio, cioè a filtrare i tornei con rilevanza evidente da quelli senza. In pratica se un evento è ospitato sul sito del Coni ha il "bollino" del Comitato, e quindi il carattere di rilevanza nazionale.

COME SI AGGIRA IL DECRETO



È sufficiente che lo sportivo si iscriva a un evento o competizione sportive con rilevanza nazionale ed ecco che gli è consentito allenarsi presso il centro o circolo sportivo al quale si è tesserato. Trattandosi quindi di un'attività che si svolge in strutture private non è possibile certificare che l'allenamento si svolga in piena regola, se non facendo fede sulla correttezza di gestori e titolari. Il tesseramento come agonista è condizione spesso necessaria per accedere ai tornei o – soprattutto, in fase di emergenza sanitaria – per contingentare gli accessi a centri e circoli sportivi. L'abito non fa il monaco, ma in questo caso basta e avanza. Digitando su Google "tessera agonista" i primi risultati puntano subito proprio alla Fit (la Federazione italiana tennis, o Federtennis), che dal 2019 ha aperto la possibilità di tesserarsi on-line «con un semplice click» a prescindere dalla disciplina praticata (tennis, padel, beach tennis) o dalla tipologia di tessera richiesta (agonistica, non agonistica, socio).

COSTI E RICAVI



Per praticare l'attività sportiva in strutture organizzate è obbligatorio disporre del certificato di idoneità del medico dello sport, con un costo che si aggira intorno ai 30-40 euro per l'attività non agonistica e 70-80 euro per quella agonistica. L'operato del camice bianco, in questo senso, è assolutamente legittimo: il richiedente paga e si sottopone all'esame, e il medico ne valuta l'eventuale idoneità fisica. Una tessera da agonista poi costa poche decine di euro, alle quali vanno sommati il costo dell'equipaggiamento (se già non si possiede) e dell'iscrizione al circolo (se non si è già iscritti).

IL CAMPANELLO D'ALLARME



A destare l'attenzione degli uffici romani sono le segnalazioni che pervengono al ministero stesso, in particolare dalle zone rosse come la Lombardia e – appunto – la Toscana. Certificare l'impennata delle iscrizioni sulla base dei dati non è un'opzione percorribile perché a via della Ferratella in Laterano, sede del dicastero, i numeri dovrebbero darli le federazioni nazionali che a loro volta dovrebbero averli dalle sezioni territoriali; condizionali d'obbligo perché, tra elenchi non aggiornati e dipendenti in telelavoro, i numeri non ci sono. Idem con patate per molti centri e circoli sportivi, specialmente per i più piccoli e meno informatizzati.

GLI EVENTI SPORTIVI IN TOSCANA



Basta andare su www.coni.it e accedere alla sezione Speciale Covid-19 per verificare che nel calendario della Fit, compilato dai singoli centri e circoli sportivi, ci sono ben 11 tornei con rilevanza nazionale previsti per i mesi di novembre e dicembre nella Toscana in zona rossa; indirizzati agli agonisti, spesso organizzati da associazioni dilettantistiche. E poi ci sono decine e decine le sigle delle varie federazioni, ciascuna con il proprio cartellone di eventi.

CHE COSA SUCCEDERA'



Tennis e nuoto fanno gola ai quarantenati perché si possono praticare sia all'aperto che al chiuso. Uno studio del politecnico di Torino poi, chiesto proprio dal Coni in occasione del primo lockdown, certifica che il tennis è tra le poche discipline che si possono svolgere in sicurezza anche in zona rossa. Attenzione però a non tirare troppo la corda. Il ministero è pronto a depennare i due sport dalla lista di quelli consentiti se il numero di tesseramenti sarà giudicato troppo elevato a séguito di un'analisi in corso su tutto il territorio nazionale, e ogni occasione potrebbe essere quella giusta per una ordinanza a doppia firma Speranza-Spadafora, o anche una semplice Faq.