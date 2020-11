Le cliniche negano i posti letto Covid, la Regione: «Rispettino il piano o le requisiamo»

A Ponte a Niccheri sono “saltate” ieri quattro sale operatorie. Stop agli interventi chirurgici programmati. Anche quelle trasformate in terapie intensive Covid. A Cisanello ormai sono 40 i letti di rianimazione dedicati ai malati da coronavirus, al padiglione 30 ieri hanno messo in funzione gli ultimi due. Tanto per dare l’idea di quale portata abbia raggiunto l’emergenza, basti sapere che i posti vanno attivati soltanto con gli infermieri reperibili. Alle Scotte di Siena, il direttore generale Valtere Giovannini, «visto l’alto numero di ricoveri», ha aperto una nuova bolla Covid da 57 letti rinunciando alla Medicina interna e ad altre corsie.



LE CLINICHE RECALCITRANO



Ecco, mentre gli ospedali pubblici fanno i salti mortali per tenere in piedi l’altra sanità, attuando una riduzione progressiva ma inevitabile delle attività programmate e della chirurgia, e salvando solo urgenze e oncologia, le cliniche private convenzionate recalcitrano. Vengono meno alla loro responsabilità sociale. «Alcune case di cura accreditate temporeggiano, non vogliono fornirci posti letto da destinare ai ricoveri Covid», hanno fatto sapere la settimana scorsa i vertici dell’Asl Centro ai tecnici dell’assessorato alla sanità. Ieri, lo stesso allarme, lanciato nel summit della centrale di area vasta. Non è una cosa da poco, perché quel rifiuto sta incrinando un punto chiave del piano pandemico regionale.A stare al documento, contenuto nell’allegato C dell’ordinanza 94 del 24 ottobre firmata da Eugenio Giani, una volta superata la soglia di 2.000 ricoveri, in Toscana scatta la fase 5, con cui devono essere «attivate tutte le aree Covid in tutti gli ospedali pubblici e privati con riduzione di tutta l’attività medica programmata non differibile e dell’attività chirurgica programmata». Da ieri sono 2.061 le persone ricoverate nei policlinici della regione, di cui 284 in terapia intensiva. Per Agenas, l’agenzia di sanità delle regioni che aggiorna i dati in tempo reale, siamo al 45% di occupazione delle rianimazioni, 15 punti sopra la soglia, oltre la quale è considerata a rischio la vita di chi deve ricevere assistenza per altre patologie gravi che non siano Covid. Perfino per la cura dei malati più gravi sarebbe cruciale avere il sostegno del privato accreditato, poiché anche dalle cliniche il piano pandemico prevede di rastrellare terapie intensive in modo da far salire il totale da 528 a 643 posti. Alcune non si sono sottratte, invece due case di cure, una in Valdisieve e un’altra nel Fiorentino, starebbero frenando per il timore di focolai. «O rispettano l’ordinanza o procediamo con le requisizioni», dice Carlo Tomassini, direttore del dipartimento di sanità.Un altro campanello d’allarme sulla tenuta del sistema sanitario. Da una settimana gli ospedali assistono ad un congelamento progressivo di ambulatori, visite, esami, operazioni. Perfino gli screening oncologici hanno subito uno ridimensionamento. «Lunedì eravamo già entrati nella fase di maggior pressione, e abbiamo dato indicazione di diminuire tutte le attività programmate: via via che aumenta la pressione sugli ospedali, le Asl le diminuiscono. Ogni giorno il sistema si adatta. Gli ospedali più in difficoltà - aggiunge Tomassini - sono quelli di Prato, Pistoia e Empoli e tutta la Toscana centro, ma qui si riesce a gestire la situazione perché c'è Careggi che integra le necessità».E da cuscinetto per la chirurgia e le prestazioni No Covd fanno ancora Cisanello a Pisa e Le Scotte a Siena. Sebbene si sia superato da un pezzo il picco dei 1.450 ricoveri raggiunto ad aprile, l’idea questa volta è di contenere i tagli per non ritrovarsi con una mole enorme di arretrati da dover smaltire in estate. Un buon segnale, spiega il dg, arriva dalla curva. Nell’ultima settimana l’Agenzia regionale di sanità aveva previsto 600 ricoveri in più, ce ne sono stati 400. Ma è chiaro che per ora si tratti di un raffreddamento lento, tanto che fra gli esperti della task force quasi si auspica un Natale arancio per il timore che riaprire possa attivare una nuova recrudescenza dell’epidemia. Certo, i ricoveri continuano ad aumentare. Per questo ieri l’assessore Simone Bezzini ha chiesto ai direttori generali delle Asl coinvolte di preparare un piano per dotare di personale i due ospedali provvisori che si stanno allestendo al Creaf di Prato e al Campo di Marte a Lucca. Ma una valvola di sfogo cominciano ad essere gli alberghi sanitari. Fino a poche settimane fa erano una decina, e quasi vuoti. Ora sono 33, e uno sta per essere aperto a Poggibonsi. In tutto con una disponibilità di circa 1000 posti, di cui circa 6-700 occupati, alcuni in grado di ospitare malati lievi asistiti dalle Usca.Bezzini ha anche chiesto ai dg il massimo sforzo per portare entro metà dicembre il numero di test giornalieri (tamponi e test rapidi) a 25 mila. «Finora abbiamo processato una media di 18mila test al giorno con punte di 22mila- dice l’assessore alla sanità - ma contiamo di arrivare almeno a 25mila grazie alla collaborazione di medici di famiglia e pediatri. In Toscana sono 4.000. Se anche solo la metà aderisse all’accordo e ogni medico si impegnasse a fare un test al giorno avremmo 2000 test in più». A questo si aggiunge il progetto sperimentale dei test rapidi nelle scuole. Ieri è partito alla media Calvino di Firenze, con 160 fra ragazzi e prof testati in poche ore. Tutti negativi, hanno ricevuto il risultato un quarto d’ora dopo il prelievo svolto dal personale della Croce Rossa.Se davvero fra un mese la regione toccasse quota 25 mila diventerebbe la regione “regina” per numero di test, il che le consentirebbe di recuperare su almeno due dei 21 parametri fissati dal ministero della Salute per il monitoraggio sulle fasce di rischio. «Il report che ci ha spinto in zona rossa - dice Bezzini - ci ha bocciato nel tracciamento, perché nella settimana dal 2 all’8 novembre riuscivamo a condurre le indagini epidemiologiche solo sul 39% dei positivi. Ma adesso sono partite le maxi centrali con i tracciatori e già oggi abbiamo superato il 70% in Toscana. E in 14 giorni porteremo le Usca dalle 115 attuali a 140-150». C’è un nodo irrisolto che riguarda i tamponi e spiega l’andamento carsico nel numero di nuovi casi giornalieri. Ci sono laboratori con migliaia di tamponi arretrati. Torregalli, per dire, è indietro di 2-3000. A Lucca fino a venerdì erano indietro di 5.580 bastoncini da analizzare.