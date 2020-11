Coronavirus, lo psichiatra di Careggi: "Come si curano depressione e ansia dopo il lockdown"

«Ansia, depressione, o addirittura la tendenza a rivivere nella mente una grande sofferenza passata. Si stima che, dopo la prima ondata della pandemia, li abbiano accusati una buona parte della popolazione toscana. Ma soprattutto circa il 5% dei cittadini ha sviluppato perfino sintomi post traumatici da stress», dice Valdo Ricca, primario di Psichiatria a Careggi, che anticipa al Tirreno parte dei contenuti di un’indagine condotta in collaborazione con l’Agenzia regionale di la sanità (Ars) sugli effetti psicologici dell’epidemia nella popolazione.



Professore, che cosa avete scoperto?



«Era nato come uno studio per conoscere le condizione psichiche generali dei toscani fra dicembre e gennaio. Intervistammo un campione rappresentativo di 700 fiorentini e toscani. In estate li abbiamo risentiti per capire che cosa aveva cambiato il virus nella mente delle persone. Ebbene, molte delle persone che prima della pandemia non avevano mai manifestato sintomi psichiatrici, fra marzo e maggio hanno denunciato la comparsa di sintomi ansiosi e depressivi».«Non è stata la paura del Covid, ma la quarantena del lockdown a scatenarli. L’idea di dover restare lontani dai propri cari, reclusi. Ma al primo posto c’erano i problemi economici, l’angoscia di chi aveva perso il lavoro o non lavorava e non riusciva più a portare a casa il necessario per la famiglia. Tutto questo genera L’alterazione del sonno, uno stato allarme permanente, perdita di speranza per il futuro, bassa stima di sé. E questo sta succedendo anche adesso. Il 30% del campione aveva già alle spalle episodi di depressione. Per loro è andata peggio».«Il 15% di questi ha sviluppato sintomi da stress post traumatico. Attenzione, sintomi. Non una diagnosi».«È una patologia descritta in letteratura per la prima volta sui reduci del Vietnam, anche se già per i veterani del ’15-18 si parlava di nevrosi da guerra. Può perfino atrofizzare l’ippocampo seppur in modo non irreversibile. Più tempo i soldati avevano passato in guerra, più il volume si era ridotto. E i sintomi sono chiari. Ansia, fobia, incubi e la tendenza a rivivere grandi sofferenze».«Non medicalizzando la questione. Ma con la psico terapia e invitando la persona a riprendere quanto prima la sua vita abituale. Con il ricorso ai farmaci c’è il rischio che il trauma si fissi e si rinforzi».