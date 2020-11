Ospedali, gli eroi traditi sono in fuga dal fronte: «Ho gli incubi, dottore mi tolgo dai reparti Covid»

Il virus ha spezzato troppe vite, la corsia per un soffio non ha ucciso i suoi sogni. Per la prima volta da quando ha un camice addosso, la medicina l’ha tradito. «Basta, non ce la faccio più. Smetto, con la rianimazione ho chiuso. Anzi no, mi licenzio. In ospedale non ci torno». Marco, l’anestesista, è entrato in ambulatorio stremato, stufo di tutto, il dolore, i dubbi, la stanchezza, stanco di doversi adattare a una cosa a cui nessun uomo è davvero adatto: l’idea che la pandemia abbia abolito il concetto di fine. Come Francesca, fisioterapista, esperta di riabilitazione respiratoria. Anche lei è venuta in questa stanza assediata dalle ombre. Ogni notte una notte insonne. E chissà per quanto ancora. «Non dormo, dottore, quando stacco e torno a casa la testa mi si riempie di immagini e ricordi, rivedo i pazienti con la fame d’aria morire. Mi dia qualcosa o non ci riesco».



E il guaio è che sempre più spesso in molti non ci riescono davvero. Medici, ma soprattutto infermieri e operatori sanitari entrano in questa zona protetta per uscire dall’orbita del Covid. Si chiama Psico-Careggi, l’ambulatorio di supporto psicologico al personale del policlinico fiorentino. Rolando Paterniti, psichiatra e direttore della Psichiatria forense e criminologia, lo ha aperto 5 anni fa su proposta della direzione generale. «Ma non ho mai visto così tante persone ogni giorno come negli ultimi mesi».

Questa stanza è una delle più importanti per la tenuta del sistema sanitario toscano, il tassello chiave di un programma sul benessere psichico dei dipendenti messo a punto con il Centro regionale sulle criticità relazionali guidato da Laura Belloni. Un piano per studiare e risanare le crepe che la pandemia sta aprendo nella mente di chi lavora in prima linea, per ricucire gli strappi nelle relazioni nelle equipe. «Purtroppo, la gran parte delle persone che vedo mi chiede di essere esonerata dai reparti Covid se non dal lavoro - dice Paterniti - Quasi tutti accusano disturbi psichici da adattamento. Hanno paure, fobie, sono ansiosi, depressi, schiacciati dallo stress e dal senso di inadeguatezza. Non riescono più a sopportare ciò che prima superavano grazie all’entusiasmo».Così adesso le storie di chi passa da Psico-Careggi sono anche una risposta alla mancanza di personale negli ospedali, illuminano perfino il lato drammatico delle proteste di chi, come l’Ordine degli infermieri, chiede alle aziende ospedaliere di revocare lo stop alle ferie decretato per fronteggiare l’emergenza.Molti infermieri si siedono afflitti, e gli raccontano di sentirsi schiacciati dal senso di colpa. «Quando un paziente muore, le mogli, i mariti o i figli chiamano in reparto, piangono, si disperano e chiedono al personale quali siano state le ultime parole del loro caro, se abbiano lasciato un messaggio d’amore, a chi abbiano pensato in punto di morte. Viene chiesto loro uno sforzo relazionale e psicologico a cui non sono preparati». Sotto stress, crolla ogni certezza, perfino l’esperienza maturata in un’intera carriera. «Un’infermiera è venuta da me terrorizzata. Diceva di non riuscire più a sopportare lo scafandro, i doppi guanti, che sotto la visiera le si appannavano gli occhiali da vista e li aveva dovuti togliere, ma a quel punto le tremava la mano ogni volta che inseriva un ago in vena o intubava un paziente. Era bloccata dall’idea di sbagliare». Il gruppo di Paterniti e Belloni sta anche cercando di capire quali riflessi sulla salute mentale avranno le cause intentate dai parenti delle vittime. «Perché è cominciato anche questo: mentre prima nei reparti Covid si portavano fiori, ora impazzano i negazionisti che li offendono su Facebook. E molti subiscono l’angoscia delle denunce di chi li accusa di essere responsabili della morte dei parenti».

Il fenomeno, però, è cominciato poche settimane fa. Non dalla scorsa primavera. «Alcuni psichiatri hanno azzardato diagnosi di sindrome da stress post traumatico per medici e infermieri che hanno vissuto la prima ondata nei reparti Covid - spiega Belloni - Ecco, a me piace parlare sulla base dei numeri. E noi quest’estate abbiamo condotto un’indagine sul benessere del personale di Careggi e toscano con 2mila questionari online. Nessuno risulta ha manifestato disturbi post traumatici da stress». Insomma, la prima ondata non è stata un Vietnam. Non un motore per la patologia descritta per la prima volta nei reduci americani, che tornavano dalla giungla depressi, assillati da incubi ricorrenti, annientati da una guerra di nervi oltre che da uno conflitto sanguinario.



«Mentre la prima ondata per medici, infermieri e Oss è stata anche un’onda emozionale, adesso si assiste a una fase di stanchezza e grande fatica, quasi di rifiuto – spiega Paterniti – è finita la fase epica della pandemia». A primavera il Paese cantava sui balconi, inneggiava agli eroi, chi era in prima linea è stato sospinto da una forte carica motivazionale. «Tanto che in estate chi si presentava alle consulenze psicologiche aveva soprattutto voglia di narrare la propria esperienza, era una sorta di catarsi. E se c’era qualcuno assillato dalla pandemia era perché era rimasto in seconda linea. Si sentiva mancante, in colpa per non essere al fianco di chi si sacrificava. I casi più drammatici riguardavano chi temeva, tornando a casa, di contagiare i familiari, e sceglieva di isolarsi», dice Belloni.



Un Vietnam in corsia si combatte adesso. «I disturbi da stress post traumatico potrebbero trovare terreno fertile in questa seconda ondata, ma li diagnosticheremo fra sei mesi o un anno. Ora dominano ansia, stress, disappetenza e insonnia, e soprattutto la sensazione angosciante di non sapere quando finirà». Ora, raccontano gli psichiatri, perfino i media sembrano attraversare una fase depressiva. «Niente più volti, niente più epica – dice Paterniti – La narrazione s’è scarnificata, disumanizzata, ridotta ai dati dei contagi. Anche se continuano a trascorrere turni massacranti di 10-12-14 ore dentro uno scafandro, e a salvare e a veder morire vite, medici e infermieri vivono una sorta di lockdown esistenziale, si sentono isolati, rifiutati dalla società, reclusi dentro quelle tute finora simbolo del loro eroismo. Non dimentichiamolo: sono davvero la prima linea contro il virus».