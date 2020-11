Primadonna assume 6 commessi in Toscana

In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Primadonna, catena di negozi che vende borse e scarpe in tutta Italia, è alla ricerca di 6 persone per incrementare il suo organico: 3 addetti vendita (di cui uno a Pistoia e 2 a Firenze) e 3 responsabili di negozio (di cui uno a Lucca, uno a Firenze e un altro a Sesto Fiorentino). «Desideriamo conoscere persone giovani, dinamiche, vere appassionate del fashion – scrive l’azienda che opera su tutto il territorio nazionale da oltre dieci anni e che conta, in tutta Italia, oltre 400 punti vendita – che possano diventare ambasciatori del brand nei nostri punti vendita».



Per gli addetti vendita, è richiesta un’esperienza di almeno cinque anni e conoscenza dell’inglese. Tra i loro compiti, ascoltare il cliente e riuscire a comprenderne le esigenze, indirizzare sempre la clientela verso la soluzione migliore, facendo trasparire i valori aziendali, gestire e mantenere puliti e ordinati gli spazi di vendita e il magazzino e anche seguire le linee guida dell’azienda negli aspetti di visual merchandising e, infine, dedicarsi alle attività di cassa. Sul fronte dei responsabili di negozio, invece, servono un’esperienza almeno biennale in ruoli analoghi, buona conoscenza dell’inglese e pure concrete capacità di coordinare, gestire e motivare uno staff.



Primadonna richiede flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica; è indispensabile, inoltre, il domicilio nella zona in cui è attiva la ricerca ed essere automuniti. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo mail job@primadonna.it , specificando il negozio e la posizione per la quale ci si candida.

