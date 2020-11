La catena Eurospin assume addetti alla vendita in 3 negozi della Toscana

Dalla provincia di Massa Carrara a quella di Lucca passando per Firenze: ecco dove sono i posti. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

Dalla provincia di Massa Carrara a quella di Lucca passando per Firenze. Dà lavoro in questo periodo la catena Eurospin, azienda italiana della grande distribuzione organizzata che conta oltre 1.250 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia.



In questo momento la ricerca di personale riguarda due addetti vendita per i supermercati di Firenze e Massarosa, due assistenti di filiale per i supermercati di Pontremoli e sempre Firenze. In particolare, l’assistente di filiale deve aver maturato un’esperienza nel ruolo, oltre a tutta una serie di requisiti tra cui la disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe ed essere automuniti.



Il ruolo dell’assistente di filiale consiste nella corretta gestione del punto vendita e nel raggiungimento degli obiettivi commerciali.Assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali sono invece le mansioni previste per gli addetti vendita: anche in questo caso, verrà valutata positivamente una precedente esperienza nella grande distribuzione o nel settore alimentare.È possibile candidarsi on line sul sito del gruppo Eurospin nella sezione lavora con noi : www.eurospin.it/lavora-con-noi/