In sala e in cucina alla Griglia di Varrone: ecco nuove assunzioni

Per candidarsi servono infatti almeno due anni di esperienza nella ristorazione. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

La Griglia di Varrone ha chiuso a settembre la stagione estiva a Pietrasanta con una promessa: appuntamento alla primavera 2021. Il progetto pop up versiliano dunque si consolida con la selezione di uno chef, un capo partita, un maitre/sommelier e un paio di persone per la sala e la cucina da assumere con contratto stagionale di sei mesi a partire dal 15 marzo prossimo, un tempo pieno con inserimento diretto in azienda e uno stipendio che oscilla tra i mille e i 2mila 200 euro al mese da stabilirsi in base all’esperienza.

Per candidarsi servono infatti almeno due anni di esperienza nella ristorazione fine dining e/o in ristoranti stellati, opzionali invece il possesso del diploma di scuola superiore e la residenza in zona. Per consultare l’offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il portale it.indeed.com e digitare “Magnum” e “Pietrasanta” nelle rispettive caselle dell’apposita mascherina di ricerca.