Dieci magazzinieri da MediaWorld per le feste di Natale: ecco dove assume

Imballaggio e movimentazione delle merci per vari punti vendita in Toscana. In fondo all'articolo altre offerte in Toscana

In principio (stiamo parlando di poco più di un mesetto fa) furono gli addetti vendita. Ora, invece, è la volta dei magazzinieri. Una decina (i contratti che l’azienda offre sono part time), per i punti vendita di Pistoia, Empoli, Pisa, Firenze, Campi Bisenzio e Figline Valdarno.



MediaWorld, realtà multinazionale che opera nel mercato dell’elettronica di consumo, cerca candidati “da inserire in un ambiente giovane, dinamico e fortemente innovativo per il potenziamento della squadra”.



Soprattutto in vista delle festività natalizie, ormai alle porte, seppur in questo anno difficile come non mai, con l’emergenza coronavirus che non molla la presa. «I nostri clienti sono al centro del nostro mondo e la nostra priorità è assisterli al meglio e soddisfare ogni loro esigenza con i nostri prodotti e i nostri servizi», sottolinea l’azienda tedesca. Gli aspiranti magazzinieri dovranno farsi trovare pronti e per candidarsi serve esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore (sia a terra che a bordo). Ma non solo: i candidati dovranno essere in possesso del patentino per l’utilizzo del carrello elevatore (ovviamente in corso di validità), esperienza nella movimentazione manuale dei carichi (tramite transpallet o carrello elevatore). Completano il quadro: flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici – ma soprattutto su turni e nei fine settimana – e, infine, forte spirito di squadra. Ma che cosa faranno in sostanza i magazzinieri? È la stessa MediaWorld a spiegarlo: «I candidati si occuperanno principalmente di imballaggio e movimentazione merce, ricezione e scarico delle merci in ingresso e verifica dei documenti di trasporto, sistemazione e stoccaggio della merce all’interno del magazzino e, infine, della preparazione degli ordini in uscita».Per candidarsi all’offerta di lavoro basterà una candidatura spontanea (collegandosi alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di MediaWorld). «La successiva fase di selezione è curata direttamente dagli specialisti delle risorse umane o dal direttore di punto vendita – conclude l’azienda – Abbiamo molto chiare le caratteristiche che cerchiamo nei nostri futuri collaboratori: voglia di mettersi in gioco, dinamismo, spirito di iniziativa, orientamento al cliente e passione per il mondo dell’elettronica» .