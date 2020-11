Raccolta di olive, funghi e tartufi: le regole secondo l'ordinanza della Regione Toscana

Il testo disciplina i comportamenti nella Toscana arancione per agricoltori e cacciatori amatoriali. Domande e risposte per capire i vari casi

Chiunque possiede o ha affittato un oliveto può andare a raccogliere le olive, anche se non è un agricoltore professionista e se l’oliveto si trova fuori dal proprio comune di residenza. Invece, funghi e tartufi possono essere raccolti solo da chi è un professionista. Sono queste alcune delle indicazioni che l’assessora all’agricoltura Stefania Saccardi ha inviato al presidente della Regione, Eugenio Giani, pronto a firmare un’ordinanza per indicare come comportarsi nella Toscana arancione agli agricoltori e cacciatori amatoriali. Ecco alcune domande che ci sono pervenute.



Sono un proprietario/affittuario di un oliveto che si trova in un comune diverso da quello di residenza: posso andare a raccogliere le olive?



In Toscana sarà consentito a chiunque di effettuare la raccolta delle olive, anche a livello amatoriale, indipendentemente dal numero di piante e dalla grandezza dell’oliveto. La possibilità è data anche a chi abbia l’oliveto in comodato.No.È possibile andare a raccogliere le olive anche fuori dal comune di residenza con familiari conviventi o con parenti fino al secondo grado, a condizione di indossare le mascherine, rispettare le distanze ed evitare assembramenti.Sì, in Toscana è possibile ma solo dalle 5 alle 22. Invece, gli imprenditori agricoli, i dipendenti delle imprese agricole e i coltivatori diretti potranno spostarsi per e dai frantoi anche durante le ore di coprifuoco (dalle 22 alle 5) se la frangitura è effettuata per chi raccoglie le olive a titolo professionale.L’ordinanza della Regione chiarirà che la ricerca di funghi al di fuori del comune di residenza è consentita solo a chi svolge questa attività a titolo professionale.Solo a chi è un cercatore di tartufi professionista.Per l’assessora all’agricoltura Saccardi è possibile perché si tratta di uno spostamento di necessità: far morire di fame gli animali significherebbe maltrattarli e quindi compiere un reato.

