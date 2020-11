Analisi dei dati e consulenze: 60 posti da Pqe. I requisiti e come candidarsi

Sessanta neolaureati da inserire subito, con sessioni settimanali di colloqui via webcam. Dopo la selezione parte l’apprendistato, con un periodo di affiancamento e formazione di un mese o giù di lì per imparare il mestiere e poi via, in giro per l’Italia (e per il mondo) verso l’assunzione a tempo indeterminato e i relativi benefit; e nel frattempo ci si può specializzare o dedicare al sociale, tutto a spese dell’azienda, nella neonata - academy- interna o nei vari progetti promossi e seguiti in Paesi in via di sviluppo.



Il gruppo Pqe si presenta così, con un piano di incremento di personale nei vari uffici internazionali da 400 unità (oltre alle 252 introdotte fin qui nel 2020), 120 delle quali in Italia di cui 60 nuovissime a Reggello, Comune di 16.500 abitanti in provincia di Firenze dove ha sede il quartier generale. Largo ai giovani con i titoli giusti in materie scientifiche come biologia, biotecnologie, chimica, farmacia e medicina, con padronanza dell’inglese e una buona conoscenza delle lingue straniere in generale.



La ceo e fondatrice Gilda D’Incerti conta di chiudere il 2020 con 45 milioni di fatturato e si prepara a lanciare i suoi consulenti nelle aziende farmaceutiche clienti. Per candidarsi è sufficiente visitare il sito www.pqegroup.com e cliccare su una delle offerte contrassegnate dal Tricolore o su “invia il tuo curriculum”.Il settore farmaceutico tira più che mai e Pqe in questi mesi ha saputo intercettare la necessità di un cambio di passo attraverso la ricerca e pubblicazione di informazioni fondamentali nella lotta alle - fake news -. Ancora un’intuizione firmata D’Incerti e tradotta nel progetto Infodemic, che ha riunito i dipendenti fermati dal lockdown in una task force schierata per fare analisi dei dati e divulgazione gratuita sui canali della società, tradotta proprio in questi giorni in un podcast quindicinale sulle frequenze di Controradio, un lunedì sì e uno no a partire dalle 9,05 del mattino.Una grande società ha “mangiato” il pesce più piccolo? Serve un consulente Pqe per certificare il passaggio dei dati. Un’altra azienda vuol farsi trovare pronta per l’ispezione di un ente di controllo? Idem. Avanti e indietro da e verso la casa madre per farsi le ossa, poi ai banchi dell’-academy- per l’avanzamento di carriera o in cattedra per i corsi esterni.Oppure in volo per un periodo di volontariato in Nepal (o il Senegal) dove a Katmandu Pqe finanzia una scuola; ma anche qui c’è una selezione da superare.Il più 10 per cento di fatturato dichiarato sul 2019 non si fa da solo né deve andare sprecato.In ballo ci sono la filiale in Belgio fresca di taglio del nastro (che si aggiunge a quelle in Europa, nelle due Americhe e in Medio Oriente, e a quelle in India, Cina e Giappone) e la sigla di una dozzina di accordi di partnership globali (in aggiunta ai legàmi a doppio filo con Rephine e Bridge Associates International) nell’industria LifeScience, più altre sedi che aspettano solo di essere inaugurate sull’onda di una «mission- aziendale che prevede l’assunzione del maggior numero di persone senza distinzione di sesso, età, razza o religione creando un ambiente di lavoro etico in cui la diversità sia la vera forza e chiave di successo».Testimonianze che Pqe si appunta sul petto con i riconoscimenti del Financial Times (Le mille imprese a crescita rapida in Europa, 2018) e dell’Osservatorio Palazzo Montecitorio (fra le migliori 30 del Premio 100 eccellenze italiane, 2018), o ancora dell’Osservatorio Pmi (Le eccellenze italiane, 2018-2019).Il 2020 dell’azienda di Reggello termina in ascesa nonostante la pandemia, e il rafforzamento dell’organico è il primo tassello di un 2021 con le stesse intenzioni.Le candidature devono pervenire entro il 31 marzo, ma se l’andamento verrà rispettato i curriculum “in eccesso” non finiranno in un cassetto.