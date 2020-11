Toscana "zona arancione", ecco le regole per la spesa al supermercato

Scatta oggi (mercoledì 1) la zona arancione in tutta la Toscana. E anche per gli acquisti scattano nuove regole. Una su tutte: la spesa si fa nel comune di residenza, anche se siamo abituati ad andare in negozi o supermercati in altri comuni perché più convenienti. E attenzione: può andare a fare la spesa solo una persona per famiglia. Proviamo, comunque, a riepilogare alcune regole rispondendo a domande di lettori, con la consulenza di Alessandro Ciapini, referente di Confesercenti Livorno.



All’interno del proprio comune si può andare a fare la spesa in qualunque supermercato?



Sì, dalle 5 alle 22 è possibile andare a fare la spesa in qualsiasi supermercato e non è necessario motivare lo spostamento, a patto di restare nel proprio comune di residenza. Al contrario per spostamenti all'interno del proprio comune dalle 22 alle 5 o verso altri comuni, si deve essere sempre in grado di dimostrare (tramite autodichiarazione) che siano per motivi di lavoro, salute o emergenza.No. Si deve andare a fare la spesa nel supermercato o nel negozio del proprio comune. Non conta la vicinanza. A riguardo l’indicazione del governo è chiara: «È possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi esclusivamente se questi non sono disponibili nel proprio comune. Qualora, invece, beni o servizi ricercati siano disponibili solo in altri comuni, vedi il caso dell'ufficio postale, allora sarà possibile spostarsi. Gli spostamenti dovranno essere autocertificati».Parrebbe consentito - dice Confesercenti - ma si dovrà provare lo spostamento in caso di controllo. Ad esempio: si è rotto un tubo dell’acqua in casa e si deve andare alla ferramenta che non è presente nel comune di residenza.

Se il negozio del comune limitrofo è più conveniente di quelli del comune dove abito, mi posso spostare?

No. Il risparmio nel fare la spesa non è considerato un motivo legittimo di spostamento in altro comune. Il governo accetta lo spostamento solo se beni e servizi non sono disponibili nel proprio comune, non se la spesa è meno costosa.