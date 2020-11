Sopralluogo a Campo di Marte. Giani: "Allestiremo 150 nuovi posti letto" - video

Il presidente della Regione: "Edifici dismessi come questo padiglione del Campo di Marte si prestano ad essere utilizzati per far fronte alla pandemia molto meglio degli ospedali da campo o di strutture da realizzare ex novo"

Fino a 150 posti letto Covid da realizzare nel padiglione A della Cittadella della salute "Campo di Marte" a Lucca che si vanno ad aggiungere ai circa 50 posti (di cui 12 di terapia intensiva-subintesiva) già pronti ad essere attivati. E' quanto emerso dal sopralluogo fatto oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha annunciato la firma di un'ordinanza per procedere con l'allestimento dei posti letto.

"Edifici dismessi come questo padiglione del Campo di Marte - ha detto Giani - si prestano ad essere utilizzati per far fronte alla pandemia molto meglio degli ospedali da campo o di strutture da realizzare ex novo". Ma oltre ai posti letto sono necessari anche gli operatori sanitari, per questo motivo, ha aggiunto Giani, "in queste settimane ho dato indicazione ai nostri dirigenti di attivare le procedure pi rapide per assumere nuovi operatori. Negli ultimi 6 mesi per la sanità toscana ne abbiamo assunti, tramite Estar, ben 5mila a tempo indeterminato (anche se alcuni come trasformazione da tempo determinato), tutti con selezioni autorizzate dal governo nazionale. Siamo quindi la regione italiana che in questo periodo ha acquisito più personale ma assumeremo ancora".

Giani a Lucca per il sopralluogo a Campo di Marte: ecco il piano dei nuovi posti letto

Il direttore dell'Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani ha spiegato che "nei nostri ospedali abbiamo ancora alcuni margini, ma la situazione è sicuramente delicata perché i positivi stanno aumentando in maniera importante". "Adesso stiamo incrementando tutti i posti letto Covid disponibili", ha aggiunto, ma il passo successivo sarà "la riduzione dell'attività chirurgica. La rimodulazione dei servizi una necessità - conclude Casani - considerata anche la difficoltà che abbiamo in questo momento, ed è un problema che non riguarda solo la nostra azienda, a reperire il personale medico ed infermieristico di cui avremmo bisogno".