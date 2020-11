Vaccino influenza, clamoroso dietrofront della Regione: stop sotto ai 65 anni

PISA. In piena emergenza Covid la Regione Toscana fa il primo passo indietro nella gestione della campagna delle vaccinazioni contro l’influenza. La “rettifica” arriva dal dottor Carlo Rinaldo Tomassini, direttore di Cittadinanza e coesione sociale (Sanità) della Regione. I vaccini gratuiti, contrariamente a quanto era stato annunciato, non ci sono per tutti. Questa risulta la sintesi del provvedimento che in poche ore ha innescato le proteste dei medici di base, già messi a dura prova dal coronavirus e dalla stessa campagna di vaccinazione, iniziata lo scorso mese. Le prime avvisaglie di un problema in arrivo erano state notate da almeno due settimane.

Alcune Asl hanno sospeso le consegne settimanali dei vaccini, costringendo i medici ad annullare gli appuntamenti già concordati con i pazienti. Facile immaginare le proteste i disagi. In lista per la vaccinazione tanto pubblicizzata ci sono (oltre ai bambini fino a 6 anni) cittadini da 60 a 65anni, soggetti a rischio di qualsiasi età, come aveva previsto la delibera della Regione Toscana. Tutti avranno visto i colorati manifesti con lo slogan “Al diavolo l’influenza, quest’anno mi vaccino”. Ora si viene a sapere che il vaccino arriverà in una quantità minore del 20% rispetto a quanto previsto. Potrebbe mancare anche a quelli che effettivamente ne hanno bisogno, quindi anche agli stessi over 65enni.

Si cambia registro: «A seguito di una ridistribuzione delle dosi a livello nazionale, almeno per il momento è necessario proseguire la campagna garantendo la copertura delle sole categorie indicate dalla tabella ministeriale del giugno 2020», ha deciso la Regione. Vale a dire che il vaccino gratuito, già abbastanza introvabile, potrebbe esserci solo per gli ultrasessantacinquenni e per persone con patologie a rischio. «Siamo in una situazione davvero incredibile, che arriva in un periodo di grandi difficoltà, considerato che siamo in piena emergenza Covid. I medici dovranno riprogrammare le loro attività con un grande disagio per i cittadini. Lo trovo inaccettabile. Altro che al “diavolo l’influenza”. In questo modo al diavolo ci va solo la programmazione. Di chi è la colpa? Non dei medici, non dei pazienti. Decidete voi di chi. Evidentemente la programmazione nella sanità è sconosciuta», dice il dottor Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine dei medici di Pisa.



Finora nelle farmacie il vaccino non c’era. Ora viene detto che alle farmacie toscane spetteranno 22mila dosi di vaccino. Il numero sembra grande ma potrebbe avere lo stesso effetto di una goccia nel mare (circa 18 a farmacia), soprattutto dopo la riduzione del 20% decisa dalla Regione. Tutto da rivedere. E pensare che la vaccinazione antinfluenzale è stata raccomandata. Intanto i medici di base non hanno alcuna certezza. Chi aveva programmato, in base alle richieste e alle necessità, le sedute vaccinali ma aveva finito le dosi, dovrà spiegare ai pazienti che per ora il vaccino non lo potranno fare.