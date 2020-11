Subito 500 posti letto Covid nelle cliniche convenzionate

FIRENZE. Attivare subito almeno 500 dei 900 posti letto disponibili nelle cliniche convenzionate. E se possibile scovarne altri anche negoziando con il privato puro, come la Casa di Cura di San Rossore a Pisa o Prosperius e Villa Donatello a Firenze. Anche a costo di pagare un prezzo salato. Per ora è l’unica via d’uscita. Perché il virus continua a correre più veloce dei piani e delle idee messi in campo per fermarlo. Rischia di far collassare il sistema sanitario e non c’è tempo di attendere gli “ospedali d’emergenza”, le corsie e i 1500 letti attrezzati con respiratori e caschi per l’ossigeno che la Protezione civile sta allestendo nei capannoni della Toscana o nei grandi plessi fieristici a Prato, Carrara e Arezzo. Quelli arriveranno, se va bene, fra tre settimane. Ma ieri la Toscana ha superato la penultima soglia di guardia fissata dal piano d’emergenza elaborato dalla task force: 1.589 ricoveri, 73 in più del giorno precedente, ben oltre i 1500 che la tabella di marcia (fase 4) segna come picco massimo sostenibile e che prevede la sospensione dell’attività programmata «non differibile» e la riduzione della chirurgia. Una volta superati i 2mila, la fase 5, bisogna ricorrere ai privati convertendo quelli agganciati al convenzionato. Ma il contagio sta galoppando e la Regione ha anticipato il passaggio con un’ordinanza che di fatto consente alle Asl di commissariare le convenzionate. Sono strutture a cui di solito i cittadini si rivolgono per prestazioni medie. A Lucca le Barbantini, Villa Tirrena a Livorno, il San Camillo a Forte dei Marmi. Quaranta posti sono stati già attivati a Villa Ulivella a Firenze. Ma nei prossimi giorni le Asl chiederanno l’impegno di altri. —