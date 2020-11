Maxi ospedali provvisori, il piano della Regione per evitare il flop: «Inviamoci i chirurghi dei reparti no Covid che ora non operano»

L’idea per sopperire alla carenza di personale e far funzionare le mega strutture. Ma il Ministero ora rivede i colori la Toscana rischia l’arancione

FIRENZE. «In guerra non ti servono il brodino nel piatto di porcellana, ma una zuppa nel cartone». Sono le 22 e Carlo Tomassini, direttore del dipartimento di sanità della Regione, è appena uscito dall’ultimo vertice con i dg delle Asl. Sta parlando con un collaboratore. È stata una riunione fiume di quasi quattro ore. In cui ha dovuto “sedare” tensioni e proteste dei direttori delle aziende sanitarie che per ore hanno chiesto a lui, a Eugenio Giani e all’assessore Simone Bezzini come diavolo pensino di trovare il personale per i tre maxi ospedali da 500 posti provvisori ciascuno che la Protezione civile sta costruendo a Prato, Carrara e Arezzo. I sindacati sono sul piede di guerra. Per legge servirebbero due infermieri e un Oss ogni 15 posti letto. E poi almeno un medico. E non c’è modo di scovarli.

«Sono finite le graduatorie e i dottorini neolaureati non hanno esperienza, manderemmo al fronte degli inesperti». Ecco, la sala Pegaso bubbola per minuti di mugugni e proteste ma alla fine Tomassini se ne esce con la soluzione. «Quegli ospedali sono reparti da 500 letti, grandi open space in cui infermieri e medici hanno margini di manovra molto più ampi. Mandiamo un bravo internista ogni 50-100 letti e a ognuno affianchiamo i chirurghi dei reparti delle specialità che hanno le sale operatorie ferme per lo stop all’attività programmata». Insomma, l’idea è di mandare in prima linea i professionisti di specialità diverse da quelle che sarebbero di elezione peril Covid, non internisti, infettivologi, pneumologi e rianimatori, ma chirurghi generali, ortopedici, cardiochirghi, neurochirurghi. L’importante adesso è alleggerire la pressione sui grandi ospedali.

Anche perché da Roma già oggi o forse domani potrebbero arrivare cattive notizie dall’ultima indagine di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità. Quello con cui Cts e ministero della Salute hanno collocato le regioni nelle fasce di rischio era basato su dati incompleti. La Toscana non li aveva mandati tutti. Così, ad esempio, in assessorato danno per certo che la regione abbia superato la soglia dell’Rt 1,25 e che ormai sia in pieno scenario 3, quello che potrebbe farla scivolare fra un paio di giorni in fascia arancione. —