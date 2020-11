Farmaceutica, Pqe Group vola nonostante la pandemia: +10% e un piano di 400 assunzioni

La società di consulenza chiuderà il 2020 con 45 milioni di fatturato e rafforza gli organici in tempo di Covid. La sede principale è a Reggello, altri 23 uffici nel mondo

REGGELLO (FIRENZE). Pqe Group, società di consulenza nel settore farmaceutico e biomedicale con la sua sede principale a Reggello (Firenze) e 23 uffici nel mondo, annuncia per il 2021 un piano di assunzioni che prevede l'ingresso di circa 120 nuovi dipendenti in Italia e 280 nelle sedi estere. Attualmente l'azienda conta più di 800 dipendenti nel mondo di cui 252 sono stati assunti, ad oggi, nel corso del 2020.

Nonostante la pandemia globale, evidenzia un comunicato stampa, Pqe Group chiuderà questo 2020 con un +10% rispetto al 2019 arrivando ad un fatturato totale di circa 45 milioni di euro. Tra i profili richiesti, soprattutto laureati in materie scientifiche quali biotecnologie, medicina, chimica, biologia, farmacia, con una buona conoscenza delle lingue straniere.

"Nonostante i tempi difficili causati dalla pandemia - dichiara Paolo Benatti, vice president Stategic Planning di Pqe Group - abbiamo aperto una nuova filiale in Belgio e abbiamo siglato una dozzina di accordi di partnership in tutto il mondo che porteranno sicuramente frutti a breve termine per lo sviluppo di Pqe Group a livello globale".

"Inoltre - conclude Benatti - abbiamo previsto per il 2021 anche l'apertura di nuovi uffici all'estero". Piano di sviluppo questo che, si legge sempre nella stessa nota, "va a supporto della mission aziendale che prevede l'assunzione del maggior numero di persone senza distinzione di sesso, età, razza o religione creando un ambiente di lavoro etico in cui la diversità sia la vera forza e chiave di successo".