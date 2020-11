I marchi della moda assumono ai Gigli e a Firenze per il periodo di Natale

Passato il tempo dei dolcetti e degli scherzetti, il settore si rimbocca le maniche in vista di una stagione dei regali incentivata dallo Stato con le misure di sostegno Cashback e Super Cashback

Passato il tempo dei dolcetti e degli scherzetti, il settore si rimbocca le maniche in vista di una stagione dei regali incentivata dallo Stato con le misure di sostegno Cashback e Super Cashback e apre le porte di negozi e punti vendita ai giovani aspiranti commessi a tempo determinato.

La filiale Gi Group di Firenze Pertini (ex Baracca) è stata infatti incaricata di selezionare ben 30 aspiranti addetti alla vendita che verranno inseriti all’interno di noti -store - a Campi Bisenzio, per i Gigli, e nel centro di Firenze. L’agenzia cerca candidati giovani, motivati, interessati a maturare esperienza nel ruolo all’interno di contesti strutturati e dinamici del settore con disponibilità a lavorare su turni sia a tempo pieno che parziale, praticamente da subito e fino al periodo Natalizio compresi – appunto – i giorni festivi.

Per consultare l’offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito dell’agenzia all’indirizzo www.gigroup.it e digitare “Addetti vendita part time” e “Toscana” nelle rispettive caselle dell’apposita mascherina di ricerca, oppure contattare direttamente la filiale di via Sandro Pertini 20/22 (i cui orari di apertura al pubblico possono variare a causa delle disposizioni governative per contrastare la diffusione del Covid-19) al numero di telefono 055 4476693 oppure all’indirizzo di posta elettronica firenze.pertini@gigroup.com.