Dentix Italia dichiara fallimento: centinaia di clienti toscani nei guai

A giugno Angel Lorenzo Muriel, il fondatore delle cliniche odontoiatriche Dentix aveva parlato di una «possibile riapertura» delle 56 strutture sparse in Italia. Ora a chiudere definitivamente questo spiraglio (che da tempo si era capito essere strettissimo) c’è la sentenza di fallimento emessa dal tribunale di Milano il 22 ottobre e depositata due giorni fa.



Ad alzare bandiera bianca è stata la stessa Dentix, preso atto che non c’erano più possibilità di presentare un piano che consentisse di andare avanti con l’ipotesi di concordato preventivo che era stata avanzata a fine giugno. Il motivo lo ha spiegato proprio Muriel in una comunicazione di ottobre al commissario giudiziale: «Non ci sono state proposte sufficienti per la vendita delle cliniche di Dentix Italia che ci consentissero di costruire un piano concordatario realizzabile».

Sei anni dopo il suo sbarco in grande stile nel nostro Paese, Dentix si è rivelato un gigante dai piedi di argilla. Che ha lasciato nei guai le centinaia di clienti in Toscana (migliaia in Italia) che si erano rivolte alle cliniche di Lucca, Massa, Viareggio, Empoli e Prato, spinti soprattutto dalla possibilità di finanziare le cure odontoiatriche e gli interventi (spesso impianti) di cui avevano bisogno.Peccato che, dopo la fine del lockdown di primavera, le cliniche non hanno più riaperto, mentre i call center dell’azienda squillavano a vuoto. Così i pazienti sono rimasti con lavori a metà e con il carico di dover comunque continuare a pagare le rate delle finanziarie con le quali avevano firmato il contratto per potersi pagare prestazioni che non sempre hanno ottenuto (non completamente, per lo meno).Con la richiesta di concordato si era iniziato a capire l’ampiezza della crisi di Dentix: debiti che dai 27.297.907 euro del 2017 lievitavano a oltre 66 milioni del 2019; perdite di esercizio, a fine 2018, di quasi 27 milioni. Situazione insostenibile, dunque, ben prima dell’esplodere della pandemia da coronavirus. Nei mesi trascorsi dalla presentazione della richiesta di concordato i vertici della società, insieme ai propri consulenti, hanno provato a battere diverse strade. Innanzitutto trovare soldi con finanziamenti bancari: per riaprire le cliniche servivano almeno 4 milioni, che però non sono arrivati. In secondo luogo si è provato a cercare un affittuario o un acquirente delle cliniche, ma si sono palesati solo soggetti interessati a parte degli ambulatori.Nel frattempo, i guai e le vertenze crescevano come funghi. Secondo un documento di fine settembre, su 36 sedi pendevano intimazioni di sfratto per morosità (è il caso, ad esempio, di quella in via Battisti a Viareggio). Inoltre c’erano 7 ricorsi per decreti ingiuntivi da parte dei fornitori e altri dieci richiesti da “prestatori d’opera e professionisti del settore medico”.Ora il curatore fallimentare dovrà provare a vendere i rami di attività corrispondenti alle varie cliniche: la scelta al momento più probabile è che siano messe all’asta in diversi lotti, raggruppati su base territoriale. Se ne riparlerà, comunque, non prima della prossima primavera.