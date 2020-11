14 posti in Toscana: L’Isola dei tesori e Caddy’s assumono

Il gruppo Dmo (Dettaglio moderno organizzato), proprietario di Caddy’s e l’Isola dei tesori, recluta, in totale, 14 figure da impiegare nei punti vendita sparsi un po’ in tutta la Toscana. Sul fronte dei centri Caddy’s - specializzati nella commercializzazione di prodotti per la cura del corpo, l’igiene della casa, trucco e make-up - servono addetti vendita part time (obbligatorio il diploma di scuola media superiore, buone capacità di lavoro in team, buon uso del pc e precedente esperienza nel settore vendita) e un apprendista addetto vendita a Firenze che dovrà rispondere direttamente al responsabile del negozio (serve esperienza, anche minima, nella vendita a dettaglio) e due farmacisti, uno a Pistoia e l’altro sempre a Firenze.

In quest’ultimo caso, per candidarsi, è fondamentale essere in possesso di una laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’ordine dei farmacisti. La figura selezionata avrà, inoltre, la possibilità di seguire il settore cosmesi e di fitoterapia, offrendo al cliente le relative consulenze.

«Il candidato ideale è un profilo propositivo e dinamico, orientato alla crescita professionale e personale» , fa sapere il gruppo Dmo. Altre opportunità di lavoro - con l’apertura di diverse posizioni nei punti vendita di Pistoia, San Miniato, Firenze, Barberino Val D’Elsa e Poggibonsi - le offre l’Isola dei tesori, la catena di negozi per i piccoli animali da compagnia e di proprietà sempre del gruppo Dmo. Nei punti vendita di Pistoia e San Miniato serve un addetto al reparto toelettatura che si occuperà della pulizia e dell’igiene dei piccoli animali domestici e gestirà il reparto in autonomia, mantenendo i rapporti con clienti e fornitori. Per candidarsi, bisogna avere in tasca un diploma di scuola superiore e precedente esperienza nel ruolo. E lo stesso vale per l’addetto al reparto acquariologia (i requisiti sono gli stessi) che, invece, è richiesto a Firenze e il cui compito sarà quello di dedicarsi alla cura dei pesci e degli acquari.

Completano il quadro un referente di negozio a Barberino Val D’Elsa e un toelettatore e un addetto vendita a Poggibonsi. Per candidarsi, collegarsi alla sezione "Lavora con noi" del sito ufficiale del gruppo Dmo e caricare il curriculum vitae.