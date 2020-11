L'infettivologo Menichetti: «Tre settimane di lockdown per riprenderci»

PISA. Sì serve un “lockdown”. Una chiusura totale. Non definitiva. Non lunghissima. Non solo in Toscana. Serve in Italia, con un provvedimento «centralizzato». Il governo lo deve decidere in modo da consentire alle Regioni di riprendere il controllo sul Covid-19. In questo momento - denuncia il professor Francesco Menichetti, primario di Malattie Infettive a Pisa - è necessario «tornare a tracciare i contatti dei pazienti positivi al coronavirus, operazione che non è più possibile perché il rapporto fra tamponi effettuati e persone che risultano contagiate dal virus è superiore al 10%. Una percentuale troppo alta per riuscire a rintracciare tutti le persone venute in contatto coi positivi».



Neppure con lo sforzo in corso in Toscana. Nell’Asl Nord Ovest (che copre da Carrara all’Elba) circa 270 operatori verranno impegnati nella nuova centrale di tracciamento per i contatti dei positivi in allestimento negli spazi di Carrarafiere a Carrara. Mentre 2 centrali analoghe sono state realizzate a Firenze ed Arezzo. Ma oggi il coronavirus si diffonde a velocità troppo alta per riuscire a tracciarlo: aumentano i ricoveri, gli ospedali scoppiano e il sistema sanitario sta collassando. Perciò Menichetti insiste sulla necessità di un lockdown o, quantomeno, di misure «radicali, urgenti, molto restrittive, per un tempo molto limitato - tre settimane diciamo - che abbiano obiettivi precisi e misurabili. L’obiettivo è vedere se in 3 settimane, con il lockdown si riesce a riportare il rapporto fra tamponi e pazienti positivi al di sotto del 10%, percentuale che ci consente un efficace tracciamento del contagio». Oggi il tracciamento efficace «non viene più effettuato», non è possibile con il ritmo al quale l’infezione si diffonde, insiste Menichetti. Ma meno si tracciano i positivi (soprattutto gli asintomatici) più il virus si diffonde e più il sistema sanitario si stressa. «Ecco perché servono scelte immediate, corrette, a livello centralizzato. Il governo non può lasciare sole le Regioni ad affrontare questa situazione drammatica. E queste scelte devono essere adottate ieri, non domani: stiamo chiudendo gli ospedali non Covid per riuscire a ricoverare i pazienti Covid. È questo il sintomo più preoccupante».



In attesa della cura (o del vaccino) -ribadisce Menichetti - si deve puntare su prevenzione e diagnosi precoce della malattia. La diagnosi precoce, però - di nuovo - si ottiene con il tracciamento dei contatti e coi tamponi veloci: «Ma in Toscana, al momento di tamponi veloci non ne abbiamo traccia. Noi abbiamo scelto la strada dei test antigenici, che sono tutt'altro che rapidi, mentre Veneto e Lazio hanno optato per scelte diverse che si sono rivelate più efficaci. In una fase come quella che siamo vivendo i - dice Menichetti - non è pensabile che ci siano soluzioni disomogenee in Italia. Ecco perché è necessario adottare provvedimenti tempestivi e centralizzati senza deleghe “furbesche”. Le Regioni devono conservare l’ autonomia di gestione della sanità, ma non devono essere lasciate sole a gestire una situazione drammatica come questa». —