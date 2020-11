Ospedali invasi dai malati ma manca il personale: servono 1400 addetti

All’ospedale di Livorno nel 2019 era già stata denunciata una carenza di organico. Oggi il personale è lo stesso di allora. A Careggi invece Cisl, Cobas, Usi, Usb e Fials domani mattina invieranno una lettera al dipartimento sanità della Regione per protestare per il nuovo reparto Covid, inaugurato dal presidente Giani in una delle prime visite da governatore, che i sindacati ritengono non sicuro e con infermieri e operatori sanitari chiamati «in corsa» in reparto seppur non formati adeguatamente.

«Il personale è trattato come un sacco di patate. Si fruga nel sacco e quelli che escono si mettono nel reparto Covid», commenta citando una frase contenuta nella lettera in fase di spedizione Maria Grazia Rizza della rappresentanza sindacale di Careggi in quota Fials con il collega regionale Massimo Ferrucci che evidenzia come i casi più critici siano gli ospedali di Pisa, quello di Prato e di Livorno. Una sintesi dell’umore che si respira negli ospedali toscani: qui operatori sanitari, infermieri, tecnici e medici, “eroi” della prima ondata Covid, si ritrovano punto e daccapo, nel frullatore dell’emergenza. Con gli stessi problemi della prima volta ma con l’aggravante del tempo trascorso inutilmente e con la stanchezza di mesi di lavoro straordinario.

E mentre il presidente della Regione Eugenio Giani, in visita a Estar, ieri comunicava il conto delle nuove assunzioni dall’altra parte i rappresentanti dei lavoratori, quasi in coro e trasversalmente, denunciavano gli organici ridotti all’osso: mancano - tolti i numeri forniti dal governatore - ancora 400 infermieri, un numero imprecisato di operatori sanitari, 120 tecnici di laboratorio e circa 800 medici.

«Sono numeri calcolati sentendo gli operatori - spiega Marco Bucci, segretario regionale sanità della Cisl - perché non possiamo farlo in altro modo. In questo periodo senza una cabina di regia tra Regione, Cgil, Cisl e Uil non siamo in grado neppure di capire quanto sia il personale necessario nel dettaglio. Sappiamo che c’è enorme sofferenza. L’abbiamo detto due giorni fa al nuovo assessore: “l’argomento non è rinviabile”».I giorni che trascorrono pesano enormemente e si sa che le assunzioni, anche con procedure di emergenza, non si fanno in un giorno. «Abbiamo chiesto più volte un confronto con le aziende sanitarie», fa eco a Bucci il collega della Funziona Pubblica Cgil, Bruno Pacini che ieri ha diramato un comunicato stampa per denunciare la carenza di organico. «Non siamo ancora riusciti a metterci seduti e a fare i conti. I sistemi diagnostico e dei laboratori non regge più. Inoltre c’è la graduatoria di infermieri da cui attingere quasi esaurita: non si sa se ci saranno le assunzioni sufficienti mentre per i tecnici di laboratorio manca la prova orale del concorso. Ci sarà a fine novembre. E fino a quella data cosa si fa?».A Livorno gli operatori sanitari sono in mobilitazione, da settembre. «Abbiamo denunciato la forte carenza di personale - entra nel dettaglio Francesco Redini, rsu Cisl - ma non abbiamo ottenuto risultati. Tornano a crescere i posti dedicati al Covid con lo stesso personale del 2019. I reparti malattie infettive e rianimazione sono già saturi. Ci sentiamo il fiato sul collo e per assurdo non si può neppure protestare. La mobilitazione è aperta ma gli incontri non c’è tempo di farli e il prefetto non autorizza scioperi». A Livorno si fanno i conti anche con una decine di operatori in isolamento mentre a Careggi ce ne sono un centinaio e nell’Asl Centro almeno 250. Un elemento - il rischio - che aggiunge malessere tra gli operatori sanitari, tecnici e infermieri.Non va meglio ai medici. «La Toscana ha mantenuto gli organici di 10 anni fa - spiega Carlo Palermo, segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri Anaao - e con l’aumento delle attività ci troviamo con dei buchi nella dotazione organica perché i medici non ci sono. Una politica di programmazione sbagliata ha fatto sì che i numeri chiusi a Medicina abbiano portato alla mancanza di specialisti. Non si trovano medici per i pronto soccorso, gli internisti, i pneumologi. Presto non ci saranno neppure gli infettivologi: esattamente quello che serve in questo periodo. Non c’è alternativa ad assumere gli specializzandi del terzo, quarto e quinto anno come previsto dal decreto legge Calabria e dal Milleproroghe. A livello nazionale ce ne sono 13mila e ne servono 10mila. Così la situazione migliorerebbe».«Sempre meglio che mandare i chirurghi nei reparti Covid», si lascia sfuggire Palermo. «Perché - spiega poi - si chiudono le chirurgie e non avendo personale specializzato si manda nei reparti Covid chi si trova. Senza contare che c’è una seconda epidemia, che viaggio sottotraccia e che prima o poi esploderà: quella dei malati non diagnosticati per la sospensione delle visite». E sul territorio? «Quel che accade nei nostri ambulatori è sotto gli occhi di tutti», commenta Alessio Nastruzzi segretario del sindacato dei medici di famiglia Fimmg. «Ci servirebbe un aiuto magari dagli studenti di medicina e scienze infermieristiche. Tutto cade su di noi e sui pediatri: impossibile reggere questa mole di lavoro».