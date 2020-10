Poste assume in Toscana 13 consulenti finanziari: come candidarsi

La paga è di 1.250 euro netti al mese in ingresso: c'è un limite d'età per farsi avanti

Poste Italiane non si ferma. Continua ad assumere nuovo personale. Uno dei suoi obiettivi è quello di allargare la propria rete commerciale. Per questo si è messa a caccia di giovani consulenti finanziari. «Ne servono 13 in tutta la regione: 7 a Firenze, 3 a Livorno, 1 a Grosseto, 1 a Prato e 1 a Siena». A dare le cifre è il segretario regionale di Cisl Poste Marco Nocentini. L’azienda infatti non fornisce mai il numero delle assunzioni.

Ma cosa fanno i consulenti finanziari? Lavorano all’interno degli uffici postali dove hanno una loro postazione dedicata. Promuovono e vendono prodotti finanziari agli utenti. Si tratta di polizze assicurative, buoni postali e fondi di investimento. I consulenti finanziari pianificano e organizzano la loro attività in funzione degli obiettivi commerciali da raggiungere. I candidati hanno ottime capacità di comunicazione, una naturale propensione alle relazioni interpersonali e sono pronti a mettersi in gioco. I consulenti si relazionano con diverse tipologie di utenti e devono essere capaci a molteplici modalità di negoziazione perché le situazioni con cui devono confrontarsi sono le più disparate.

Poste Italiane punta a inserire in organico forze "fresche". I candidati hanno massimo 29 anni e hanno conseguito la laurea magistrale in discipline economiche. In più hanno un’ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation. Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato della durata di due anni. La paga è di 1.250 euro netti al mese in ingresso. Ma alla fine del contratto c’è una bella sorpresa. Quasi sicura infatti l’assunzione a tempo indeterminato. Siete interessati? Trovate l’offerta di lavoro su https://erecruiting. poste. it, sezioni "Posizioni aperte" e "Consulenti finanziari".