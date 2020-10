Dpcm, caos allenamenti: il ministero dell'Interno smentisce quello dello Sport e li blocca. La Figc: "Urgenti chiarimenti"

Allenamenti individuali vietati sì o no? Dopo che il ministero dello sport, alla luce dell'ultimo Dpcm, aveva dato il via libera a questo tipo di allenamento (senza contatto), ora c'è una circolare del ministero dell'Interno, che dice il contrario: niente allenamenti nei dilettanti e nel settore giovanile, in nessuna forma.

Questo il passaggio della circolare:

“Per tali attività sportive (sport di contatto, ndr), vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente Dpcm, ma altresì tutte le attività connesse praticate a livello dilettantistico di base, sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale”.

Che poi aggiunge (ed è qui che il dilemma sulla interpretazione): "È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento".

E comunque nelle faq diffuse del dipartimento dello sport si continua a spiegare che gli allenamenti individuali senza contatto sono permessi. E così ecco, ad esempio, la nota della Lega nazionale dilettanti di calcio della Toscana. “Con riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno, con specifico riguardo al divieto di svolgere allenamenti, in palese contrasto con le indicazioni dell’ultimo Dpcm e con quanto riportato nelle faq del Dipartimento dello sport, comprendendo il disorientamento generale derivante da informazioni tra loro contrastanti, si comunica di aver sollecitato la segreteria generale della Figc con una urgente richiesta di chiarimenti. Siamo pertanto in attesa di conoscere formalmente, per la materia di che trattasi, la posizione univoca delle autorità governative. Sarà nostra premura aggiornarvi tempestivamente sull’evoluzione degli eventi”.