Terremoto in Val d'Orcia, scossa di magnitudo 2,4 e nessun danno

Le scosse e un forte boato sono stati avvertiti dalla popolazione ma non si registrano danni

Spavento, ma al momento nessun danno segnalato, per un terremoto in Val d'Orcia, in provincia di Siena, dove alle 11,42 gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa con epicentro a Castiglione d'Orcia di magnitudo 2.4 ad una profondità di 10 chilometri. Poco dopo, alle 11.52 la terra ha tremato ancora con una magnitudo di 1.7 ad una profondità di 11 chilometri.

Le scosse e un forte boato sono stati avvertiti dalla popolazione ma non si registrano danni a cose e persone. Nella notte, all'1,33, una scossa di magnitudo 1.6 è stata registrata con epicentro a San Quirico d'Orcia ad una profondità di 8 chilometri.