Stoviglie a terra e locali illuminati, la protesta: «Soldi subito o è il caos»

I commercianti, gli imprenditori e gli artigiani non resteranno in silenzio. «D’accordo ci chiudete o ci impedite di lavorare ma i contributi a fondo perduto dovranno essere mirati e arrivare subito. Senza rinvii». È un’unica voce quella che si leva dalle associazioni di categoria. Rapporti informali ci sono stati ieri tra i rappresentanti nazionali, il presidente Conte e i ministri Gualtieri e Patuanelli mentre oggi è previsto un incontro. La sera della vigilia della pubblicazione delle misure aggiuntive in Gazzetta Ufficiale (annunciata per martedì) sarà illuminata a giorno.

LE PROTESTE

Alle 18 ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie; piscine, palestre e impianti sportivi; cinema, teatri e spazi culturali lasceranno le luci accese. Una protesta silenziosa, organizzata da Confesercenti, come molte ne stanno nascendo spontaneamente nelle città e che si sommerà a quella di mercoledì, di Confcommercio. A Firenze piazza Duomo sarà apparecchiata come se fosse un grande lussuoso ristorante. Non ci saranno tavoli, però. Piatti e bicchieri saranno appoggiati in terra su tovaglie tinteggiate con la frase “Siamo a terra”. Intorno cuochi, ristoratori, camerieri . La protesta andrà in scena nelle principali piazze italiane. «Il distacco tra il governo e la vita reale - commenta Aldo Cursano presidente di Fipe Confcommercio Toscana - è incolmabile. Ci siamo indebitati per garantire la sicurezza riducendo i posti, riorganizzando gli accessi e perfino i menu e ora ci chiudono come se fossimo gli untori».

Luca Tonini, presidente di Cna Toscana elenca invece cosa non potrà mancare dal pacchetto di contributi.«Sospensione prolungata delle tasse, perché con la chiusura alle 18 non vengono penalizzati solo locali e ristoranti ma anche tutto l’indotto e soprattutto sospensione degli affitti».

Il presidente di Confesercenti Firenze Claudio Bianchi è un ristoratore, è il titolare dei Ghibellini in centro storico.«I contributi devono arrivare subito e non possono essere limitati a quanto annunciato.

A Firenze ci sono locali che pagano 20mila euro di canone mensile di affitto, già non ci sono turisti e ora si chiude alle 18: se non vogliamo far cessare tutte le attività servono almeno riduzioni del 50% dei canoni. Lo stesso per le bollette. Il credito d’imposta non è assolutamente sufficiente. Inoltre è necessario che i contributi a fondo perduto non siano a pioggia ma legati ai fatturati e calibrati al sacrificio contenuto nel Dpcm: si utilizzino più parametri per ripartire i soldi: uno per chi deve stare chiuso, un secondo per chi ha limitazioni».

IL NODO DELLA RIPARTIZIONE

«Al centro del confronto - commenta Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana - c’è proprio il metodo per calcolare il contributo a fondo perduto. A giugno fu dato un contributo differenziato tra il 10 e il 20% rispetto alla differenza tra i fatturati di aprile e di maggio. Questa volta non accettiamo di riscuotere posticipatamente. La situazione è esplosiva e la situazione non è più sostenibile».

«Questo decreto - conclude Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze - è una condanna a morte . Per colmare l’incapacità evidente del governo di garantire il rispetto delle normative continuano ad accanirsi contro queste categorie di lavoratori»