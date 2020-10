Dpcm, l'attacco dell'economista Dosi: «Insensato e punitivo, frutto di panico e incompetenza»

PISA. Si definisce deluso e arrabbiato dopo aver ascoltato Conte in tv. Giovanni Dosi, professore ordinario di politica economica alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e durante la prima ondata Covid nel board per l’innovazione tra i tecnici del governo, boccia il Dpcm.



Professore, cosa ne pensa del nuovo Dpcm?



«Insensato, punitivo nei confronti dei lavoratori e senza nessun effetto sulla pandemia. Frutto di una situazione di panico e di incompetenza».«Me ne prendo la responsabilità. Se nei quattro mesi di tregua avessimo rafforzato la medicina di famiglia e l’accesso e l’organizzazione degli ospedali non saremmo a questi punti».«Allora si faccia in fretta a potenziare le terapie intensive e a gestire l’accesso ai pronto soccorso».«Il 75% delle infezioni si prendono in famiglia: si va in autobus o in treno, si torna a casa e si sta rinchiusi e la carica virale aumenta».«Il 75% dei bus turistici sono fermi e gli autisti disoccupati: raddoppiamo i mezzi e mandiamo i ragazzi a scuola, per cominciare. Mi pare ragionevole. Poi diamo in farmacia i test fai da te che hanno prezzi accessibili e facciamoli fare in massa, due volte alla settimana. Non mi pare chiedere troppo»«Siamo in mano a un comitato scientifico che io chiamo 41bis, scelgono la detenzione per impedire di ammalarsi così poi si morirà lo stesso, ma di suicidio».«Sarà una catastrofe dal punto di vista sociale ed economico per il Paese ma senza un guadagno significativo dal punto di vista medico».«Assumiamo il personale della sanità con procedure d’urgenza. E facciamo lo stesso con quello che serve per la sanità. Daremo un po’ di soldi alla mafia ma tanto... glieli diamo lo stesso. E noi non siamo sfortunati: in Toscana abbiamo una tra le amministrazioni regionali più ragionevoli».