Coronavirus, crescono i ricoveri in Toscana. Gli esperti: «Ma pronto soccorso e ospedali reggono, ecco i numeri»

FIRENZE. I numeri dei contagi si impennano ancora, il bollettino quotidiano mostra una crescita preoccupante dei ricoverati nei reparti Covid e nelle terapie intensive. Ma altri numeri, quelli della dashboard del Portale regionale che misura i big data dell’epidemia (tamponi, positivi, tracciamenti, accessi al pronto soccorso, posti in terapia intensiva) dicono che il sistema sanitario toscano sta reggendo, che non siamo ancora all’allarme rosso, che c’è tempo per agire e ribattere. Ne sono convinti Carlo Tomassini, direttore della sanità toscana, e Andrea Belardinelli, responsabile della Sanità digitale, l’uomo dei numeri. Certo, chi lavora da giorni in prima linea in un pronto soccorso rischiando il contagio a sua volta non può che sentire con più forza la pressione della marea montante dell’epidemia e pensare che le difese stiano per cedere. Eppure i numeri dicono che la situazione negli ospedali è ancora sotto controllo.

I NUMERI DEI PRONTO SOCCORSO



Prendiamo i pronto soccorso. Il numero medio di accessi giornalieri in Toscana è di circa 30.000. Sabato 24 ottobre si sono registrati 16.592 accessi (361 in codice rosso, 8.473 urgenze indifferibili, 5.502 differibili e 2.256 casi non urgenti). Ieri alle 19,45 i numeri erano ancora più bassi. Non c’è la corsa al pronto soccorso e sembra piuttosto che il timore del contagio agisca da dissuasore. Chi non ha motivi validi si tiene alla larga. Durante il lockdown ci fu un crollo degli incidenti stradali con conseguente riduzione dei codici rossi. Qualcosa del genere, più in piccolo, pare stia già succedendo anche in questi giorni di restrizioni progressive.

I NUMERI DELLE TERAPIE INTENSIVE

Anche per le terapie intensive i numeri concedono un po’ di respiro. Ieri (domenica 26) erano 111 i ricoverati, a fronte di 360 posti standard disponibili con la possibilità di ulteriori, progressisve espansioni nel giro di 24-72 ore fino a 987 posti. E ancora non siamo al blocco delle attività chirurgiche programmate, misura estrema che consentirebbe di trasformare una sala operatoria in altri due posti di intensiva. Ma nessuno si aspetta di arrivare a tanto.

MA IL VIRUS CORRE...

Tuttavia, «il virus va veloce», ammette Tomassini: «Il 95% dei positivi sta bene, solo nel 5% dei casi va seguita la progressione della malattia che può portare il paziente anche alla terapia intensiva. Ma è chiaro che se i contagi crescono in maniera esponenziale anche quel 5% diventa un numero preoccupante».



«E’ anche vero che prima i positivi capitavano per caso nella rete - osserva Belardinelli - adesso li andiamo a cercare facendo un numero straordinario di tamponi». Siamo ormai a 18mila giornalieri, come testimoniano i dati in tempo reale del portale (e a proposito, ieri sera alle 19,30 i nuovi casi di contagio erano 1.811, aspettiamoci per oggi un numero vicino ai 2.000 o addirittura superiore).

COSA MIGLIORARE



La risposta, secondo Tomassini, va data subito su due fronti: «Potenziare l’intervento domiciliare, e per questo le Usca passeranno da 60 a 90. Potenziare le cure intermedie nelle strutture territoriali a bassa intensità». Una duplice azione con un unico obiettivo: alleggerire la pressione sugli ospedali. Funziona anche la app che Belardinelli e i suoi hanno messo a punto per chi sta in isolamento domiciliare: ti tengo a casa ma tu mi mandi tutte le informazioni sulle tue condizioni. E il portale ora ha riunito in un unico luogo virtuale tutti i positivi e tutte le informazionirisparmiando tempo e aumentando l’efficacia degli interventi. Ci vorrebbe più personale. «Ma è un discorso che viene da lontano - dice Tomassini - da scelte fatte dalla politica in tempi di pace. Ora siamo in guerra e servono altri numeri per contrastare il nemico. Ma non è che ci sia molta gente in giro disponibile, perché poi servono competenze. Stiamo attingendo agli specializzandi e ai medici in pensione, di più non si può fare».