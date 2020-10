Tamponi pronti in 12 minuti: così gli ospedali toscani alzano il muro anti-Covid

I nuovi sistemi, in fase di distribuzione, serviranno a fare più test possibili ed evitare che il virus si propaghi soprattutto attraverso i pronto soccorso. E per velocizzare le diagnosi si pensa anche ai "combo-test". L'obiettivo? Che la situazione non degeneri con il picco influenzale

Un muro di recinzione virtuale costruito tampone su tampone per mettere in sicurezza gli ospedali ed evitare che coloro che sono positivi al virus possano portarlo dentro i reparti e tra gli operatori. In questi giorni stanno arrivando negli ospedali toscani nuovi sistemi per la diagnosi dei tamponi antigenici che garantiscono il risultato in 12 minuti per 6 pazienti. Gli stessi che sono stati ordinati anche negli aeroporto di Firenze e di Pisa.

L'ALLARME DEI PRIMARI





Il numero dei positivi asintomatici non tracciati è elevatissimo come ci rivela il rapporto tra nuovi casi e casi tracciati che ieri ha superato il 17,3% dicendoci, di fatto, che abbiamo perso il controllo sulla diffusione del Covid. Adesso l’obiettivo è preservare i servizi fondamentali (scuola, sanità, lavoro) ed evitare che la situazione, con l’arrivo anche del picco influenzale, possa degenerare. Lo chiede il professor Francesco Menichetti, primario di malattie infettive di Cisanello che, come il collega di Livorno Sani, esprime forte preoccupazione. «Rischiamo di avere i pronto soccorso intasati da persone con sintomi influenzali. Non liscio il pelo della paura e non voglio dipingere scenari apocalittici ma credo che abbiamo perso l’ennesima occasione per farci trovare preparati. Il tempo è ampiamente scaduto, l’attaccante - il virus - è fuggito con la palla a piedi ed è 3-4 metri avanti. Servono immediatamente interventi che tendano a migliorare la rete ospedaliera».

I TEST CON DIAGNOSI VELOCE

Non possiamo permetterci di portare il virus dentro gli ospedali come avvenne a marzo. Dai prossimi giorni i tamponi saranno fatti a tutti in modo da non creare troppa attesa dall’ingresso in ospedale ai risultati. «Con i nostri tamponi all’antigene - spiega Fabio Piazzalunga, direttore generale di Menarini Diagnostics - siamo in grado di avere la diagnosi in 12 minuti con il valore della carica virale, insieme è possibile processare anche il sierologico e avere un quadro preciso della situazione del paziente». In 12 minuti si dà il risultato di 6 campioni contemporaneamente. Ed è proprio questa strumentazione che arriverà negli ospedali toscani, qui si potrà tamponare anche chi entra per una normale visita di controllo, e negli aeroporti. Un rete di recinzione appunto che si regge sui grandi numeri, possibili perché non è necessaria un’attività di laboratorio.

E NELLE SCUOLE?



Quello che servirebbe anche alle scuole che, come si sta vedendo in questi giorni, si fermano per un raffreddore e un mal di gola in attesa che gli alunni abbiano il risultato dei tamponi. «Il problema più grosso - entra nel merito Alessio Nastruzzi, segretario toscano della Fimmg, il sindacato dei medici di famiglia - è anche legato a tutta la parte burocratica per chi entra in isolamento o ci esce e attende giorni le certificazioni. Per rispondere velocemente è necessario uno snellimento generalizzato. Tamponi, risposte rapide e per rientrare a scuola autocertificazioni dei genitori. sono anche convinto che con una buona organizzazione e dispositivi efficaci i medici e gli infermieri sarebbero disponibili a mettersi a disposizione».



«L’analisi dei nostri dati - interviene sull’argomento Piazzalunga - ci dice che la capacità di diagnosi sempre più veloce dei casi di infezione ci garantisce interventi precoci e quindi una percentuale inferiore di casi gravi. La tendenza è quella di avere un numero di contagiati simile a quello dei paesi vicini, Spagna e Francia. E proprio per velocizzare le procedure abbiamo lavorato su prodotti sempre più veloci e utilizzabili anche lontano dai laboratori. I test “pungidito” non a caso proprio per la loro semplicità sono molto utilizzati nelle aziende, anche da noi, per tenere lontani i focolai. Anche se per avere una copertura vanno ripetuti spesso».

I COMBO TEST



Al momento non si potrà fare i tamponi a casa propria prima di andare a scuola o al lavoro ma con i Combo test, disponibili tra un mese, ci andremo vicini. «Chi ha sintomi influenzali - spiega il manager di Menarini - potrà sapere se ha il Covid o l’influenza». L’obiettivo è renderli disponibili un po’ ovunque, dai medici, nei punti di prelievo, nelle farmacie.



Di fatto la parola chiave per questa “nuova” guerra al Covid è territorio. Dovremo essere in grado di fornire risposte in più luoghi, anche per non creare assembramenti « fino ad arrivare - come segnala l’Ars - a 20mila tamponi il giorno spazzando via tutto ciò che porta via tempo».