I contagi salgono ma senza boom: 866 i nuovi positivi

In totale in Toscana sono stati 866 i nuovi casi su 7.359 persone testate (cioè al netto dei tamponi di controllo): l’11,8% è risultato positivo, in linea con il risultato di martedì (11%) e in miglioramento rispetto a lunedì (13,7%, percentuale record)

Tredici nuovi decessi, 32 ricoveri di cui 4 in terapia intensiva. Il bollettino di ieri conferma la preoccupazione per la tendenza del contagio in Toscana. Ma, nel giorno che nel Paese registra una decisa impennata dei casi (+15.199, martedì erano stati 10.874), la nostra regione dimostra per ora una migliore tenuta: decisamente più allarmanti i dati di Lombardia, Piemonte, Campania, Veneto e Lazio. In totale in Toscana sono stati 866 i nuovi casi su 7.359 persone testate (cioè al netto dei tamponi di controllo): l’11,8% è risultato positivo, in linea con il risultato di martedì (11%) e in miglioramento rispetto a lunedì (13,7%, percentuale record). L’età media dei nuovi casi è di 44 anni. Ieri i ricoverati totali in Toscana erano 579 di cui 76 in terapia intensiva (nel picco di aprile erano stati rispettivamente 1.500 e 300). Ci sono state anche 160 guarigioni.