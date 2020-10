Rsa, 266 contagi in dieci giorni. La Toscana ora blinda gli anziani - la mappa delle strutture colpite

FIRENZE. C’è un peccato originale che sta ripiombando le Rsa nel gorgo della seconda ondata. Nulla che assolva chi doveva evitarlo dalle proprie inefficienze, ma abbastanza per spiegarlo. Basta chiedere a chi le gestisce se nei mesi di bonaccia del virus sia stato possibile trasformarle in strutture a compartimenti stagni, divise fra aree Covid e No Covid attivabili in qualsiasi momento, di fronte alla prima avvisaglia, così come chiedevano le direttive ministeriali e regionali. Ecco, dice Franca Conte, presidente dell’Associazione residenze per anziani della Toscana, che «anche questa è una novella metropolitana. Le Rsa sono spazi comunitari, concepiti per far sì che gli anziani non si isolino, stiano insieme, sentano meno la mancanza della famiglia. È evidente che il dramma ci abbia insegnato molto: gli operatori utilizzano mascherine, doppi guanti, tute; siamo stati sottoposti a un monitoraggio costante con sierologici e tamponi, ma logisticamente e fisicamente le nostre strutture non possono essere spacchettate. È impossibile. Dopo la prima ondata, siamo stati trattati da delinquenti. E adesso si guarda con sospetto a chi ci è ricascato, ma potrebbe capitare a chiunque».

Il boom di casi. E infatti sta tornando di nuovo. Nonostante appelli, circolari, dpcm, il coronavirus ha varcato ancora i rifugi dedicati ai cittadini più fragili. Sono 16 le case di riposo o i centri di riabilitazione per anziani o disabili in regione in cui il virus ha ripreso la sua corsa, 8 strutture diventate focolai attivi con più di due positivi e 266 casi, molti dei quali registrati fra gli operatori. Perché spesso sono gli operatori il veicolo del contagio. Insieme a fattorini, fornitori e, manco a dirlo, i parenti. Sembra che a nulla sia servita la muta e tragica contabilità del lockdown, quando in Toscana più di un quarto delle vittime (189 morti su 723 registrati fino ad aprile) è deceduto negli ospizi.

Strutture "commissariate". Un’escalation che rischia di far diventare le Rsa, per la seconda volta nella storia della pandemia, il bersaglio principale dell’epidemia, e il suo lato oscuro. Dal primo caso accertato, in meno di 10 giorni si contano già 4 morti e le Asl hanno già adottato la cura più drastica: di fatto, il commissariamento. Stanno inviando squadre di infermieri e operatori in quelle in cui il Covid-19 ha decimato gli organici, costringendo all’isolamento metà del personale. Dove? Alla Rosa Libri di Greve in Chianti (quattro morti e 35 ospiti e 25 operatori positivi). Oppure alla San Giuseppe di Sesto Fiorentino, dove su 78 casi, 26 sono infermieri e Oss, e sono state infettate anche 7 suore. Impossibile non correre ai ripari.

Per questo oggi Eugenio Giani firmerà l’ordinanza chiave per provare a limitare le infezioni nelle strutture: da questo fine settimana, ha annunciato il governatore, stop alle visite dei familiari. Anche questa una misura clone di quella adottata ad aprile e che l’Associazione residenze per anziani ha fatto scattare per le sue 12 aderenti lunedì dopo l’esplosione di un maxi focolaio da 51 casi a Villa Amelia a Prato. Off limits ai parenti, ovvio, quelle diventate focolai. Ma anche molti sindaci e gestori stanno blindando le strutture prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza. Ieri lo ha fatto quello di Castiglion Fiorentino per Villa Serristori. La speranza è che questa volta la diga riesca a chiudere davvero le falle che si stanno aprendo un po’ ovunque.

Gli untori operatori. Come entra il virus? «Puoi fare attenzione a tutto, ma basta che un operatore asintomatico contagiato a casa da un bambino asintomatico giri nella struttura per due giorni e quando compare la prima febbre a un anziano è troppo tardi», aggiunge Franca Conte. Ad Aulla, a Villa Michelangelo, ieri sono spuntati 11 positivi. Nove operatori e due ospiti, entrambi già ricoverati a Massa. E si attendono i tamponi sul resto degli anziani. In Lunigiana, il tallone d’Achille della prima ondata, si aggiunge alla Don Gnocchi. Anche nel centro di riabilitazione due giorni fa è scattato l’allarme per 12 contagi, di cui 8 fra il personale. I numeri, insomma, certificano un’evidenza: chi lavora nelle Rsa è quasi sempre il vettore del virus. Mancata prevenzione e rispetto delle norme anti-Covid, in fondo, sono i puntelli di molte delle inchieste aperte dalla procura di Firenze sulle morti nelle Rsa a primavera, da Dicomano a Carmignano.

Contromisure. Tant’è che c’è chi qualche contromisura in più ha provato a metterla in campo. «Per noi è stato un dramma e viviamo questo ritorno con molta preoccupazione - dice Pietro Mascagna, direttore di Villa Galli Bonaventuri a Pontremoli, dove fra marzo e aprile i morti per Covid accertati furono almeno 10 - Per questo, oltre al rispetto di tutti i protocolli, da due settimane abbiamo interdetto l’ingresso ai parenti favorendo le video chiamate, ma soprattutto abbiamo preso misure aggiuntive e dedicato una stanza all’isolamento, dove va chiunque accusi un sintomo compatibile col Covid. Inoltre, se un ospite esce, anche solo per una visita in ambulatorio, al rientro deve passare 14 giorni in quarantena». Alcuni focolai sarebbero già stati circoscritti: i test a Greve e Prato, oltre ai contagi confermati, sono tutti negativi. Così come a villa Belvedere a Barga.

S.o.s. test rapidi. «Ma adesso - dice Conte - con la ripresa dei contagi, siamo a grossissimo rischio. Per questo speriamo che la Regione invii al più presto i test rapidi». Il tracciamento tempestivo è la chiave per non ricaderci davvero. —