L’Asl: «Suo figlio è negativo». Ma il bimbo è morto da 18 mesi

PRATO. Riceve l’esito del tampone di suo figlio, risultato negativo. Ma suo figlio è morto da 18 mesi. L’incredibile vicenda accaduta a Lorenzo Vieri, geometra di Firenze, è stata raccolta dal sito Notizie.it che pubblica le foto della busta e del referto arrivatogli dall’Asl Toscana Centro, presidio ospedaliero di Prato. Secondo il documento, corredato di numero di richiesta e identificativo del paziente, il bambino, nato il 10 febbraio 2019 all’ospedale di Careggi di Firenze e, dopo un mese in terapia intensiva, morto il 22 marzo dello stesso anno al Meyer, avrebbe eseguito il tampone il 29 settembre 2020, alle 14,04.

Insomma, avrebbe fatto il test oltre 18 mesi dopo la morte, avvenuta quando il Covid non c'era ancora. Il richiedente sarebbe un non meglio specificato Istituto medico toscano. Intestatario del referto è il reparto di patologia clinica dell’ospedale di Prato. «Ma io non sono mai andato all’ospedale di Prato. Non capisco come abbiano fatto a redigere un referto tanto sconcertante» ha raccontato il 33enne. E non è un caso di omonimia: nel documento si specifica il codice fiscale del bambino, l’età e l’esatta data di nascita. Un fatto increscioso: Vieri ha annunciato che adirà le vie legali.