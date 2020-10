Il coprifuoco spaventa bar, ristoranti e... clienti: «In Toscana chiuderanno in tremila»

FIRENZE. «Il governo colpisce la sana movida ma non fa nulla per la mala movida. Questo dpcm farà chiudere 3.000 dei 20.000 locali toscani». Aldo Cursano la vede nera e ci va già duro col governo.



Secondo il presidente di Fipe Toscana, la sezione pubblici esercizi di Confcommercio, l’ultimo dpcm è un errore doppio commesso dall’esecutivo di Giuseppe Conte: da una parte è una mazzata per la sopravvivenza dei locali serali, dall’altra non aiuterà ad arginare la risalita del numero dei contagi. Cursano vede già ora le conseguenze del provvedimento sui locali: «Sono appena due giorni che è uscito ma i locali sono già vuoti. La gente ha di nuovo paura ad entrarci. Molti dei nostri gestori raccontano di un calo evidente reegistrato proprio con l’annuncio e l’entrata in vigore delle nuove misure».



E l’attacco ad alzo zero non riguarda solo il governo, sembra diretto anche ai sindaci: «Facile fare questi decreti. Il governo spara su noi pubblici esercizi che facciamo sana movida perché non è capace ad arginare la mala movida nelle piazze». Insomma. Per Aldo Cursano bar, pub, ristoranti non sono gli untori del coronavirus. E il governo sbaglia bersaglio se pensa di contrastare l’aumento dei contagi obbligando i locali a chiudere a mezzanotte se hanno il consumo al tavolo e alle 21 se non ce l’hanno.La crescita della curva, secondo Cursano, sta nella vita sociale senza regole fuori dai locali. «I ragazzi non sono interessati al rispetto delle regole. Stanno già organizzando le feste nelle piazze e le istituzioni non intervengono per fermarle, mentre il governo se la prende coi locali che fanno rispettare le regole». Sono sulla stessa lunghezza d’onda Franco Brogi, presidente di Fiepet Confesercenti Toscana, e Pasquale Naccari, portavoce del gruppo Ristoratori Toscana. Brogi dice: «Con questo dpcm il lavoro calerà del 60%, ma era già sceso del 40%. Ora molti locali saranno costretti a chiudere». Naccari aggiunge: «Noi abbiamo fatto un sondaggio nel nostro gruppo (Ristoratori Toscana riunisce 15mila imprese del settore). Il 97,6% boccia il dpcm. Il 25% dice che chiuderà, il 5% riaprirà in primavera. A soffrire di più saranno i ristoranti dei centri storici: il loro fatturato calerà dell’80% per l’ulteriore crollo del turismo, mentre i ristoranti di periferia si difenderanno con un calo del 30% perché comunque i residenti continuano a frequentarli».La situazione è incandescente. Stamani alle 10 e 30 Fipe Confcommercio è a Palazzo Chigi. Conte l’ha convocata per sentire le sue ragioni. Farà un passo indietro sul dpcm? «Vedremo. Noi però non ci fidiamo - , chiude Cursano - Se il governo non torna indietro sarà guerra totale». —