Si cercano 9 medici e 10 biologi nelle Asl della Toscana: i requisiti e come candidarsi

Estar ha pubblicato 9 concorsi per assumere 9 medici e 10 biologi nelle Asl Toscana Nord Ovest, Centro e Sud Est.

La Asl Toscana Nord Ovest ha bisogno di due medici per le cure palliative e un medico della patologia clinica.

I candidati hanno la laurea in medicina e chirurgia, sono iscritti all’ordine dei medici chirurghi e sono specializzati nel loro settore, ma vanno bene anche i medici al terzo anno di specializzazione. I vincitori del concorso sono assegnati all’area della medicina diagnostica e dei servizi.

Asl Toscana Centro: bandi per un medico dell’igiene degli alimenti e nutrizione e per un pediatra cheviene assegnato all’area di sanità pubblica, il pediatra all’area medica e specialità mediche dell’area pediatrica. La Asl Toscana Sud Est ha bisogno di quattro ginecologi/ostetrici.

La Asl Toscana Centro cerca un biologo di patologia clinica per l’ospedale di Careggi e uno per le strutture sanitarie del territorio, la Asl Toscana Sud Est, un biologo genetico per l’Aou senese e sette biologi di patologia clinica per le strutture sanitarie del territorio.



Per candidarsi: www.estar.toscana.it, sezione “Concorsi”, tutti in scadenza tra il 29 ottobre e il 5 novembre.