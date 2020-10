Poste assume per le consegne dei pacchi di Natale: come candidarsi

Poste Italiane assume nuovo personale. Cerca portalettere da assumere con un contratto a tempo determinato nel periodo natalizio. «I numeri precisi ancora non li abbiamo. Sicuro però che l’azienda assumerà alcune decine di persone nella nostra regione.



Avranno il compito di consegnare i pacchi Amazon per Natale. Le province dove servono di più sono nell’ordine: Firenze, Prato, Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno», dice il segretario regionale di Cisl Poste Marco Nocentini.



Ecco una guida per candidarsi. La selezione è rivolta a diplomati (voto minimo 70/100) o laureati (voto minimo 102/110, va bene anche la laurea triennale) anche senza esperienza nel settore.Non saranno prese in considerazione le candidature prive del voto del titolo di studio. I candidati sono in possesso della patente di guida in corso di validità e hanno un certificato medico di idoneità al lavoro rilasciato dalla Asl o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria Asl di appartenenza).Il processo di selezione si svolge in tre fasi.La prima. È necessario inviare il curriculum a Poste Italiane tramite la sezione: https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php . Se i candidati risultano idonei, ricevono una telefonata e comincia la selezione.Come? I candidati vengono convocati in una sede dell’azienda o ricevono una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura per svolgere il test attitudinale.Nel secondo caso la mail è spedita dalla Società Giunti OS ( info.internet-test@giuntios.it ) e contiene l’indirizzo internet cui collegarsi per effettuare la prova online con tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate all’indirizzo nel testo della mail.La seconda fase consiste nell’effettuazione del test attitudinale.Chi lo supera, passa alla terza e ultima fase: colloquio e prova di guida su motomezzo 125 cc a pieno carico di posta il cui superamento è condizione essenziale per l’assunzione.Attenzione però.I candidati devono presentare la documentazione che attesta il titolo di studio e la votazione conseguita alla convocazione presso la sede di Poste Italiane.