Ikea, via alle assunzioni per il periodo delle feste: i requisiti richiesti

Personale per i punti vendita di Pisa e Sesto Fiorentino. Le posizioni aperte sono per: addetti all’area logistica, addetti all’area vendite di negozio e al reparto food

Ikea assume personale per il periodo natalizio. Lo cerca per i punti vendita di Pisa e Sesto Fiorentino. Le posizioni aperte sono per: addetti all’area logistica, addetti all’area vendite di negozio e al reparto food.

La catena svedese di megastore per la casa non è a caccia di candidati con esperienza. Si tratta di lavori natalizi e vanno benissimo i candidati "alle prime armi" anche se Ikea non fa mistero che se si presentano candidati con esperienza li prenderà più in considerazione degli altri.

Ecco i requisiti richiesti. Gli addetti all’area logistica sono flessibili negli orari, hanno predisposizione all’attività di gruppo, sono precisi e capaci di risolvere i problemi che si presentano all’impronta. Gli addetti all’area vendite sono sempre a contatto con la clientela e devono avere l’attitudine ad un ruolo di tipo commerciale, con forti doti relazionali e comunicative, orientamento all’obiettivo e capacità di lavorare in gruppo.

Per quanto riguarda gli addetti al reparto food, meglio se hanno lavorato nei bar, nei ristoranti o nelle mense. Ikea offre un contratto a tempo determinato. L’orario di lavoro è a tempo pieno e parziale. Ma l’azienda punterà soprattutto sul tempo parziale con 20, 24 e 30 ore settimanali. L’inserimento nei punti vendita di Pisa e Sesto Fiorentino è previsto già dai mesi di ottobre e novembre.

Finito il periodo natalizio finisce anche il contratto? Non è detto. Ikea potrebbe allungarlo ai primi mesi del 2021. Se siete interessati andate su: www.ikea.com, sezione "lavora con noi". Al momento l’azienda cerca tirocinanti addetti area commerciale e operativa a Sesto Fiorentino: le posizioni natalizie saranno pubblicate nei prossimi giorni.