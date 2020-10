Due nuove promozioni speciali per la versione di sfoglio digitale del quotidiano e per tutto il sito

Le promozioni che mettiamo a disposizione sono due, per offrire la scelta tra due differenti tagli di abbonamento: il mensile e l’annuale.

Entrambe consentono, oltre all’accesso illimitato al sito, di leggere il quotidiano in versione digitale - sfogliabile dal computer, dallo smartphone e dal tablet – e gli allegati Salute e Green & Blue.

LEGGI CON NOI – 15,99€ AL MESE, ANZICHE’ 21,99 € MESE - PROMO VALIDA PER UN ANNO DALL’ATTIVAZIONE DELL’ABBONAMENTO MENSILE.

Con questa offerta pagherete solo 15,99€ al mese (anziché 21,99€ al mese – con un risparmio di ben 72 € se rimanete abbonati per 1 anno). Alla scadenza dei primi 12 mesi l’abbonamento si rinnova a €21,99 al mese. Nessun vincolo, nessun addebito anticipato, all’inizio di ogni mese verranno addebitati sulla vostra carta di credito o sul conto Paypal solo i 15,99€ del mese in corso e potrete disdire in ogni momento l’abbonamento.

Per attivare l'offerta clicca qui

In alternativa, per chi dei nostri lettori già conosce il Tirreno ed è interessato all’abbonamento annuale, abbiamo pensato alla promozione

LEGGI CON NOI – 15 MESI A SOLI 179,99€ (ANZICHE’ 224,99€)

Un’offerta molto conveniente che di fatto vi permette di accedere allo sfoglio del Tirreno, al sito e a tutti gli allegati per 15 mesi al prezzo di listino dell’abbonamento annuale, con un risparmio complessivo di 45€).

Per attivare l'offerta clicca qui

Questa formula comprende le newsletter, un appuntamento via mail per tutta la community.

Per ogni domanda, curiosità, o informazione, vi invitiamo a contattare il Servizio clienti, che è a vostra disposizione ogni giorno via mail, all’indirizzo sfogliodigitale@iltirreno.it o telefonicamente, al numero 0689834120 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 21 e il sabato dalle ore 9 alle ore 15, festivi esclusi.