Il virologo Pistello difende i test scelti dalla Regione: "Più affidabili dei salivari, la velocità non è l'unico criterio"

Per Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive di Pisa, e Fabio Voller, coordinatore dell’Agenzia regionale di sanità, i test rapidi scelti della Regione sarebbero troppo lenti per far fronte al fabbisogno di tamponi. Ma il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia di Cisanello replica ai colleghi: "Col test rapidissimo troppi falsi negativi, si rischia di mandare in giro gente infetta"

“I test salivari sono 100 volte meno affidabili del tampone molecolare e 50 volte meno degli antigenici che abbiamo testato e suggerito alla Regione per la politica di screening che verrà inaugurata nei prossimi giorni”. Non solo. Anche quello della rapidità sarebbe un mito. I tamponi rapidissimi, da eseguire con un tampone sulla lingua e analizzare sul posto con un semplice dispositivo portatile, “alla fine non lo sarebbero molto di più dei test rapidi di cui ci siamo dotati”, dice Mauro Pistello, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia di Cisanello. Il prof è uno dei virologi delle tre università toscane a cui la Regione aveva chiesto di vagliare alcuni dei kit di tamponi antigienici sul mercato per poter selezionare quello più idoneo ad affrontare una crescita della curva proprio nelle scuole.

Test, però, che secondo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive di Pisa, e Fabio Voller, coordinatore dell’Agenzia regionale di sanità, sarebbero comunque troppo lenti per fermare l’epidemia e soddisfare un fabbisogno di tamponi che la stagione dell’influenza farà lievitare. Per i due esperti il criterio della “sensibilità” non dovrebbe essere la bussola per rispondere al boom di richieste che arriva dalle classi, ma proprio la capacità di tracciare il maggior numero di asintomatici.

Professor Pistello, perché avete scelto test rapidi che devono essere portati in laboratorio per essere processati? Secondo molti vi farà perdere tempo e ne farete pochi.

“Quando dalla Regione c’è stato assegnato il compito di testare i kit, lo abbiamo fatto mettendoli a confronto. Antigenici salivari e antigienici nasofaringei. E ci siamo accorti che i salivari sono senz’altro molto rapidi, comodi ed economici, ma molto meno sensibili. Non solo oltre 100 volte meno del classico molecolare, ma 50 volte meno anche del tampone antigienico da analizzare in laboratorio. Mentre i test rapidi che fra pochi giorni verranno utilizzati per la campagna di screening in Toscana sono solo 10 volte meno affidabili del tampone tradizionale. E questo ha fatto la differenza. Il kit salivare dà molti falsi negativi perché non rileva la bassa positività, cioè gli infetti con scarsa carica virale, e questo potrebbe impedirci di intercettare molti asintomatici”.

Menichetti e Voller, seguendo un’opinione condivisa da molti scienziati nel mondo, ritengono che il criterio della sensibilità vada ripensato a favore di uno screening che, essendo più pratico, può venir esteso ad ampio spettro.

“Menichetti sposa la filosofia americana. Ma a differenza che in Italia, negli Stati Uniti l’attesa del risultato di un tampone non viene trascorsa in isolamento. Non se si è sospetti positivi e asintomatici. E in genere i tempi di risposta là sono molto più lunghi, il rischio di mandare in giro gente infetta è alto. Dunque lì ha un senso utilizzare un test rapido a tappeto anche poco attendibile”.

Certo, ma le richieste di tamponi dalle scuole stanno aumentando e nelle prossime settimane potrebbero crescere ancora. Per il kit che avete scelto servono 3 o 4 ore fra prelievo del campione, traporto in laboratorio e risposta; il salivare si fa in 15 minuti sul posto.

“Al primo impatto il salivare può sembrare molto più rapido. Solo che un’infermiera per eseguirlo a 20 bambini in una classe può impiegare anche più di 5 ore. Mentre la macchina in laboratorio ne processa 100 in un’ora, e comincia a fornire le prime risposte dopo la prima mezz’ora. Fra pochi giorni arriveranno le prime quattro macchine e contiamo possano analizzarne 500 al giorno ciascuna. Insomma, faremo 2000 test in più. Fra l’altro verranno distribuite nei territori più sguarniti, come Arezzo e Grosseto. E entro fine mese dovrebbero arrivare altre sei macchine. Alla fine, vedrete, i tempi di risposta non cambieranno troppo. Ma ci saranno molti vantaggi”.

Quali?

“A differenza del salivare, questo è un test quantitativo, non dice solo se sei positivo o no, ma anche qual è il livello della carica virale, ed è importante. Immaginate un bambino asintomatico con una carica virale alta e a stretto contatto con un nonno a rischio. Saperlo in tempo ci aiuterà a calibrare meglio le terapie. E poi lo stick prelevato per essere analizzato attraverso l’antigene, cioè la proteina, può essere riprocessato anche con la tecnica Pcr, quella usata per rintracciare il genoma del virus tipica del tampone molecolare. Insomma, evita un secondo e fastidioso prelievo”.