L'allarme di Menichetti e Ars: «I test rapidi scelti dalla Toscana non bastano a fermare l’epidemia»

Livorno. «È cruciale in questo momento capire con rapidità quanto il contagio nel mondo della scuola potrà alimentare quello intra-familiare per poterlo arginare. Per questo credo che i test rapidi selezionati dalla Regione per aumentare la capacità di monitoraggio dell’epidemia non siano quelli giusti. Sebbene prevedano una procedura di analisi più veloce del classico tampone, non lo sono abbastanza. Se la scelta non va nella stessa direzione di Veneto e Lazio è una scelta infelice». E Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive a Cisanello, non è neppure l’unico a criticare la politica di screening con cui la Toscana dovrebbe inaugurare la stagione dei nuovi test rapidi a cominciare dai prossimi giorni.



Anche per Fabio Voller, epidemiologo e coordinatore dell’Agenzia regionale di sanità, «qualunque test si decida di utilizzare deve darci i risultati nel giro di un’ora e deve poter essere svolto e processato sul posto, nelle scuole o nelle Rsa». Ecco, secondo due dei maggiori studiosi della pandemia in regione i kit appena ordinati da Estar rischiano di non essere efficaci. Una posizione che potrebbe innescare uno scontro fra scienziati proprio alla vigilia di una fase delicatissima della lotta al virus.



Per potenziare la capacità di screening sui tamponi, ridurre le attese e frenare la circolazione del coronavirus, la Regione ha appena chiuso una gara che prevede la fornitura di 80 mila test rapidi al mese. Costo: 1,2 milioni di euro. L’obiettivo è di riuscire a dotare almeno 10 dei 18 laboratori impegnati nelle analisi di macchine in grado di processare i test rapidi antigenici e soddisfare un fabbisogno di 12-13 mila tamponi al giorno, 4-5 mila in più di quelli analizzati adesso. A differenza del tampone molecolare, considerato dalla comunità scientifica il gold standard per affidabilità, l’antigenico rintraccia la proteina del virus e non l’Rna, cioè il suo genoma. Fra gli antigenici però ce ne sono di due tipi: quello che prevede un prelievo con un metodo tradizionale (il cotton fioc naso faringeo) e il salivare. Il primo, più attendibile, è quello scelto dalla Regione.

«Vero, ha una maggiore sensibilità - dice Menichetti - Ma per essere processato deve essere portato in laboratorio, dunque servono almeno 3 o 4 ore per avere una risposta. Invece abbiamo bisogno di un test che faccia da “filtro”, sia rapidissimo e possa essere ripetuto più volte senza essere invasivo, dato che, come stiamo osservando, è la scuola uno dei maggiori luoghi di esposizione e ad essere testati sono perlopiù i bambini». Perfino un recente articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine chiede alla comunità scientifica di «ripensare la sensibilità al test Covid-19». Per gli autori «la trasmissione di Sars-CoV-2 sembra avvenire giorni dopo l'esposizione, quando la carica virale raggiunge il picco».

Per questo «aumenta l'importanza di un'elevata frequenza di test». Perché «per un filtro Covid efficace che fermi questa pandemia, abbiamo bisogno di test che possano catturare la maggior parte delle infezioni mentre sono ancora infettive». «Il tampone molecolare è concepito per fare la diagnosi dei malati, ma a abbiamo bisogno di scovare gli asintomatici - dice Menichetti - Non è più la sensibilità la bussola che deve guidarci». Secondo il prof dovremmo raggiungere quota 15-18 mila tamponi al giorno per poter tenere sotto controllo il virus. E la chiave per monitorare la curva, sostiene anche Voller, di fronte all’aumento di casi di influenza e dunque di sintomi compatibili con il Covid, è proprio quella di intercettare positivi, isolarli e magari tracciare familiari e persone con cui possono essere entrati in contatto. I test antigenici selezionati da Luca Zaia in Veneto e da Nicola Zingaretti nel Lazio hanno queste caratteristiche. Usano una rete magari a maglie più larghe ma molto più grande.



Sono test “point on care”, si eseguono sul posto e vengono processati da un piccolo macchinario portatile in pochi minuti. Anche gli antigenici che arriveranno in Toscana si processano velocemente (circa mezzora) ma vanno portati in laboratorio. E si stima passino circa tre ore dal momento del prelievo a quello del referto. È stato il parere congiunto dei tre primari di virologia delle tre università toscane (Pisa, Firenze e Siena) a convincere l’assessorato alla sanità.



«Ma è stata anche la circolare del ministero della Salute quattro giorni fa a sconsigliare l’uso dei salivari. Vedrete la nostra politica di testing funzionerà», dicono dalla Regione. Ed è vero. «I test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone», ha scritto l’epidemiologo Gianni Rezza, ma «i test su campioni di saliva, allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone» perché «la sensibilità del test è simile a quella dei test antigenici rapidi solo nel caso in cui il test venga effettuato in laboratorio».