Coronavirus in Toscana, casi in aumento: gli scenari secondo l'esperto dell'Ars

FIRENZE. Da tre giorni sopra i 150 casi. Nulla di sconvolgente, dicono gli esperti. Anzi, numeri prevedibili, visto che i tamponi sono passati da una media di circa 7.500 a oltre 8.500 al giorno. Non solo. Il numero dei positivi sale, ma in proporzione cala quello dei ricoverati sintomatici, il 5% nelle ultime due settimane, contro il 9% di quelle precedenti.

Ieri il bollettino regionale ha registrato 188 nuovi casi, un lieve aumento dei ricoveri (sono 125, di cui 26 in terapia intensiva, 2 in più), ma nessun decesso. Insomma, dice Fabio Voller, coordinatore dell’Agenzia regionale di sanità, «la Toscana non si aspetta un’evoluzione esponenziale dell’epidemia. Se dovesse proseguire così, magari metterà in difficoltà le famiglie, farà scattare gli isolamenti per gli studenti e molti genitori non potranno andare al lavoro, ma non vedremo nulla di paragonabile a ciò a cui abbiamo assistito fino a maggio».

Lo ha scritto nel suo ultimo studio sull’andamento dell’epidemia. Eppure, spiega, questa previsione si regge su un pilastro epidemiologico: il virus non deve «infilarsi» nelle Rsa e va tenuto sotto controllo il contagio intra-familiare. Rispetto al lockdown c’è stata un’inversione. L’età media dei positivi si è abbassata a 40 anni.

Ma nelle prossime settimane, dice Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive a Pisa, sarà determinante capire quanto il contagio scolastico alimenti quello in famiglia. «Non è uno tsunami, ma è comunque una marea che sta crescendo. Lo vedo in reparto, è mezzo pieno. E lo dico da tempo: l’isolamento in famiglia è micidiale, non funziona».

E per quanto siano incoraggianti, i dati parlano chiaro. «L’aumento dei casi è graduale, ma porterà con sé anche una crescita dei decessi - spiega Voller - Lo stiamo già notando: ad agosto erano stati 7, a settembre sono stati 23».